2025-10-12 15:30:00 CEST

Magyar jogvédőkkel találkozott Barack Obama Londonban. A volt amerikai elnök Kapronczay Stefániával, a Társaság a Szabadságjogokért egykori stratégiai igazgatójával és Léderer Sándorral, a K-Monitor társalapítójával, ügyvezető igazgatójával beszélgetett Zuzanna Rudzińska-Bluszcz korábbi lengyel igazságügyi miniszterhelyettes társaságában az Obama Alapítvány eseményén.

A találkozóról a volt amerikai elnök Obama saját X-oldalán is közzétett egy rövid videót. „Az olyan emberek, mint Stefánia, Sándor és Zuzanna, reményt adnak nekem” – mondta Barack Obama, aki szerint Magyarország és Lengyelország a tekintélyelvűség elleni harc élvonalában van.