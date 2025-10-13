A Lázár János által „kilobbizott” használt motorvonatok közül egy se áll forgalomba Magyarországon 2029 előtt

vasút;MÁV;Lázár János;

2025-10-13 18:46:00 CEST

2035-ig érhet ide mind a 93.

Két napja büszkén jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy 93, „jó minőségű, új vagy használt vasúti járműveket” vesz a kormány. Ezt azzal a körítéssel tálalta, hogy „a tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített nekem abban, hogy újabb forrásokat tudjak kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére.”

Az ugyan kérdéses, hogy a magyar vasút fenntartásáért miért kell külön „lobbitevékenységet folytatnia” a tárcavezetőnek, az viszont Hegyi Zsolt bejelentéséből már akkor kiderült, hogy a Lázár által említett „új vagy használt” vasúti járművek inkább használtak. Ami pedig mindkettejük beszámolójából kimaradt, az az, hogy mikor is érkeznek meg ezek a szerelvények. A Telex megnézte az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben szereplő „93 db használt GTW regionális motorvonat beszerzés” dokumentumait, s kiderült, nem ma.

Az iratok szerint a szállítás véghatárideje ugyanis 2035, az első 16 darab használt motorvonat pedig legkorábban 2029-ben állhat forgalomba Magyarországon. A MÁV a svájci Thurbo vasúttársaság 93 (Stadler) GTW típusú motorvonatát venné meg, melyeket a tervek szerint a svájci cég 2026 és 2034 között von ki a forgalomból, s újakat vesz a helyükre. Vagyis a MÁV-beszerzés a svájci kivonási ütemtervhez lesz igazítva.

Iparági információira hivatkozva a Telex azt írta, hogy a szóban forgó GTW motorvonatok regionális közlekedésre gyártott, a hazánkban már jó ideje szolgálatot teljesítő Stadler Flirtökhöz hasonló, de azoknál kisebb és lassabb, viszont jó műszaki színvonalú járművek. Mivel egy új motorvonat 30 éves rendelkezésreállási üzemidejéhez képest karbantartással együtt már csak körülbelül 15 éves garantált üzemidőre vásárolhatók, a vonatokat akkor éri meg megvenni, ha maximum feleannyi összeget kérnek érte. Ráadásul a használt vonatokra jelentős átalakítási munka is vár, ugyanis például a svájci vasút más áramnemű. A tervek szerint a GTW-k a nagyobb magyar városok elővárosi forgalmát szolgálnák majd ki.