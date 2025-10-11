93 motorvonatot vesz a kormány

Van forrás, vannak jó ajánlatok, lesznek újabb motorvonatjaink! - jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon.
„A tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített nekem abban, hogy újabb forrásokat tudjak kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére” - írta a miniszter. A bejegyzés alapján 93, „jó minőségű, új vagy használt vasúti járművek” beszerzéséről van szó. Lázár János közlése szerint még a ciklus vége előtt újabb flottafejlesztési lépéseket is megtesznek.
A tárcavezető Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató posztját osztotta meg, aki azt írta, hogy „a MÁV-csoport az uniós források átmeneti hiánya ellenére is arra törekszik, hogy olyan változásokat indítson be, amelyek mind a szolgáltatások, mind az infrastruktúra, mind pedig a gördülőállomány megújítását lehetővé teszik.”
Hegyi Zsolt bejelentéséből az is kiderül, hogy a Lázár által említett „új vagy használt" vasúti járművek inkább használtak.
„Ma 93 darab használt, de korszerű regionális villamos motorvonat beszerzése és teljeskörű karbantartása tárgyában indítottunk eljárásokat”
- írta. A vezérigazgató emlékeztetett a korábbi miniszteri vállalásokra is: „a további intézkedéseknek része a hazai forrásból és hitelből megvalósítandó, mintegy 800 milliárdos vasútipálya-felújítási program és az a 10 miniszteri vállalás is, amelynek keretében 100 korszerű mozdonyt és 1000 vadonatúj autóbuszt szerzünk be. Ez a flottaerősítő program folytatódik most újabb járműbeszerzések előkészítésével” - fogalmazott.Megkaphatja Magyarország azt a vasútfejlesztési hitelt, amelynek a folyósítását Lázár János szerint Magyar Péter akadályozta megVitézy Dávid szerint az Orbán-kormány vagy nem érti a várostervezési alapvetéseket, vagy nem érdekli, hogyan fog működni Budapest