Magyar Péter Orbán Viktort, Dobrev Klára pedig Pintér Sándort szólítja fel, hogy valljon színt a Szőlő utcai ügyben

gyermekvédelem;áldozatok;Orbán Viktor;Pintér Sándor;felelősségrevonás;kiskorúak;Dobrev Klára;Szőlő utca;Magyar Péter;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-13 16:10:00 CEST

Az ellenzéki pártelnökök szerint azután, hogy kiderült, igenis van kiskorú áldozata Juhász Péter Pálnak, véget kell vetni kormány hazudozásának, az illetékesek pedig vállalják a felelősségüket.

„Megint hazudtak. A Szőlő utcai rém kapcsán megpróbálták átvágni a magyarokat és azt hazudták, hogy a bűnözőnek nem voltak kiskorú áldozatai. Eközben a valóság az, hogy Juhász Péter Pállal szemben már korábban is több eljárás indult kiskorúakkal szembeni visszaélés miatt” – posztolta hétfőn Magyar Péter azután, hogy vasárnap az RTL Házon kívül című műsorában nyilvánosság elé állt a Budapest Javítóintézet exigazgatójának egykori áldozata.

„Követeljük, hogy Orbán Viktor szólaljon meg, és vállalja a felelősséget a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának kinevezése miatt és azért is, hogy ez a rém a hatóságok és a politikai elit hathatós támogatásával 10 éven keresztül folytathatta az üzelmeit! Elég a hazugságból, elég az elhallgatásból! Nyilvános vizsgálatot és felelősségre vonást követelünk! Vagy ha úgy jobban tetszik: megtorlást és jogkövetkezményeket” – fogalmazott a miniszterelnöknek szóló felszólításában Tisza Párt elnöke.

Eközben a Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke lapunkhoz is eljuttatott közleménye ugyancsak a Szőlő utcai botrányban érintett kiskorúak ügyében Pintér Sándor belügyminisztert szólította meg. „Hiába hazudja azt a kormány most már hetek óta, hogy a Szőlő utcai ügyben nincsenek kiskorú érintettek, minden héten cáfolja őket egy áldozat. Egy héttel ezelőtt egy 12 éves kislányról írt a sajtó, hétvégén pedig egy egykori állami gondozott nő számolt be arról a Házon kívülnek, hogy 14 éves volt, amikor az intézet igazgatója megmutatta neki az intim piercingjét. Hova lehet még innen süllyedni, hogy Szőlő utcai áldozatok cáfolják a hazug fideszes politikusokat” – tette fel a kérdést az ellenzéki politikus

A DK ezért azt követeli Pintér Sándor belügyminisztertől, hogy hozza nyilvánosságra a Szőlő utcai nyomozás eredményeit. – Éppen eleget hazudozott már ez a kormány a Szőlő utcáról, és az azzal kapcsolatos nyomozásról. Itt az ideje, hogy ne fideszes politikusok hazugságaiból értesüljünk arról, hogy mit csinált eddig az ügyben a rendőrség: hozzák nyilvánosságra, hogy mire jutottak ennyi idő alatt, és a hazugságokkal ellentétben hány kiskorú érintettje van az ügynek, mielőtt Gulyás Gergely és Kocsis Máté esetleg azt is kitalálják, hogy maga a Szőlő utca sem létezik – fűzte hozzá Dobrev Klára.