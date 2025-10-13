A Hamász több mint két év után engedte el az utolsó izraeli túszokat, miközben Izrael 1718 palesztin fogvatartottat bocsátott szabadon

Donald Trump;túszok;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-10-13 18:15:00 CEST

Trump történelmi hajnalról beszélt.

Az összes élő izraeli túsz kiszabadult a Hamász gázai fogságából. Az utolsó 13 fős csoport több mint két évnyi, 738 nap fogság után térhetett haza. Érzelmes jelenetek játszódtak le a dél-izraeli Re'im katonai létesítményben, ahol a kiszabadított túszok először találkoztak legközelebbi családtagjaikkal. Ezt követően rövid orvosi vizsgálaton estek át, majd kórházba szállították őket, ahol átfogóbb vizsgálatokon vettek részt. A 28 feltételezett halott túsz holttestei továbbra is Gázában vannak. Hétfőn csak négy elhunyt holttestét adták át.

A tel-avivi Túszok terén tömegek éljeneztek és énekeltek, amikor bejelentették, hogy az utolsó túszcsoportot is szabadon engedték. A tömeg többször is skandálta: „Köszönjük, Trump!”.

Eközben az izraeli börtönökből szabadult palesztin foglyokat szállító kisteherautók egy része megérkezett Rámallahba, Izrael 1718 olyan fogvatartottat engedett szabadon, akiket a gázai háború kezdete óta vádemelés nélkül tartottak fogva. A CNN tudósítása szerint Ciszjordániában és Gázában tömegek köszöntötték őket visszatérésükkor. A han juniszi Nasszer kórházba szállították a palesztinokat. Izrael 250 terrorizmusért életfogytiglanra vagy hosszú távú börtönbüntetésre ítélt palesztint is szabadon enged.

Donald Trump amerikai elnök beszédet mondott az izraeli parlamentben, ahol kijelentette, hogy ez a nap „történelmi hajnal egy új Közel-Kelet számára”, majd bizakodását fejezte ki, hogy a háború véget ért, és a fegyverszünet tartós lesz.

Dicsérte Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Köszönetét fejezte ki egy „kivételesen bátor” és „hazafias” politikusnak, aki „sokat tett azért, hogy lehetővé tegye ezt a jelentős napot." Az amerikai elnök beszéde során rendkívüli felhívásában azt sürgette, hogy Jichák Herzog államfő adjon kegyelmet Netanjahunak az ellene folyó három korrupciós perben.

Trump egyúttal köszönetet mondott az "arab és muszlim világnak, amely összefogott, hogy nyomást gyakoroljon a Hamászra a túszok szabadon engedése érdekében. Azt mondta: "sok segítséget kaptunk" "olyanoktól, akiket nem is sejtenének". Ugyanakkor elismeréssel illette különmegbízottját, Steve Witkoffot, akit az egykori legendás amerikai külügyminiszterhez, Henry Kissingerhez hasonlított. Hozzátette: "Nagyszerű tárgyalófél, mert remek srác."

Az amerikai elnök megemlékezett az élő izraeli túszok Gázából való visszatéréséről. „Megrázó sötétség és fogság után 20 bátor túsz tér vissza családja dicsőséges ölelésébe. Még 28 értékes szerettünk tér haza, hogy örökre megpihenjen ebben a szent talajban" – mondta Trump.

A Knesszet két tagját eltávolították a plenáris ülésről Trump beszéde alatt, aki egy "Ismerjük el Palesztinát" feliratú táblát emeltek a magasba. Trump szerint az Izrael és Gáza közötti békemegállapodás nem lett volna lehetséges akkor, ha az Egyesült Államok nem bombázta volna Irán nukleáris létesítményeit, hozzátéve, úgy véli, Irán készen áll arra, hogy saját megállapodást kössön.

"Megtettük a lehetetlent, és hazahoztuk a túszainkat" - mondta Trump. "Most olyan jövőt építünk, amelyre a régió minden embere büszke lehet." Az embernek "reménye, harmóniája és boldogsága lesz a világ spirituális központjában". Beszéde zárásaként elmondta, "szereti Izraelt" és mellette áll. "Isten óvja Izraelt, Isten óvja az Egyesült Államokat, és Isten óvja a Közel-Keletet!"

Trump a beszéd után szabadon engedett túszokkal találkozott. Őket azonban még korábban engedte el a Hamász.

Nem hitték, hogy ez megtörténik A Hamász október 7-i támadása által legsúlyosabban érintett kibuc, Nir Oz közösségének több tucat tagja gyűlt össze hétfőn, hogy együtt ünnepeljék a megmaradt élő túszok visszatérését ideiglenes lakóhelyükre, Kirjat Gat városába. A gázai határ közelében fekvő kis mezőgazdasági közösségben, Nir Ozban a támadás során a 400 lakos több mint egynegyedét megölték vagy elrabolták, köztük csecsemőket, időseket és egész családokat. A lakók örömkönnyekben törtek ki, amikor a kibuc életbenmaradt túszai közül négyet szabadon engedtek: Eitan Hornt, David és Ariel Cunio-t, valamint Matan Zangaukert. Még mindig várják további öt elhunyt túszuk holttestének hazatérését. "Voltak pillanatok, amikor nem hittem, hogy ez megtörténik. Hamarosan félretehetjük a küzdelmünket és elkezdhetjük a gyógyulást" – mondta az egyik kiszabadult túsz a CNN-nek.

Az amerikai elnök előzőleg találkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. A kormányfőnek kegyelmet kért ugyan, de ez aligha következik be. Erre csak Izrael elnökének, Jichák Hercognak van jogköre. "Mérlegelni fogom, mi a legjobb az állam számára, és minden más szempontot is" - mondta múlt hónapban Hercog. Egy ilyen kegyelem azonban mélyen népszerűtlen lenne az izraeli társadalomban. Sok izraeli azzal vádolta a magát ártatlannak valló miniszterelnököt, azért nyújtja el a gázai háborút, hogy késleltesse perét és elterelje a figyelmet belföldi gondjairól.

Netanjahu nem vett részt a hétfő esti egyiptomi békecsúcson. Hivatala közölte, hogy bár Trump meghívta őt Sarm el-Sejkbe, de a Szimchát Tóra ünnep miatt nem tud részt venni rajta. Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke viszont megjelent a találkozón – közölte az egyiptomi elnökség.

Az egyiptomi városban a vezető arab és iszlám államok, valamint a több európai ország a gázai megállapodás következő, valószínűleg még nehezebb szakaszáról tárgyaltak. Ezek közé tartozik egy gázai nemzetközi védelmi erő létrehozása, a polgári közigazgatásra vonatkozó tervek, valamint az újjáépítés megszervezése és finanszírozása.