Egyre csúnyább számokat hoz a Sziget Fesztivál, a 32 évvel ezelőtti alapító, Gerendai Károly mentheti meg

2025-10-14 05:50:00 CEST

Eladó a Sziget.

Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője – közölte hétfőn váratlanul Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester bejelentését arra alapozta, hogy a Sziget Zrt. vezetője kezdeményezte nála a főváros és a cég közötti területbérleti szerződés felmondását. A fordulat mögött a politikus a zrt. külföldi tulajdonosának lépését sejti. Mivel a Sziget Budapest szabadságát, nyitottságát és sokszínűségét bizonyítja, a fővárosnak lehetőségeihez mérten ki kell állnia mellette - írta. Karácsony Gergely reméli, hogy a Sziget jövője az értékek fenntartása mellett üzletileg is biztosítható.

A Sziget Fesztivál külföldi tulajdonosa a korábban tervezett hosszabb távú fejlesztési program mellett úgy döntött, hogy jelenlegi formájában nem vállal további kockázatot Magyarországon – erősítette meg nem sokkal később a Sziget Zrt. A Fővárosi Önkormányzatnál azért kezdeményezték jövőre lejáró területfoglalási engedélyük közös megszüntetését, mert most akkor is fizetniük kellene, ha jövőre nem tartanák meg a rendezvényt.

Szerencsére ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget Fesztivál története – jegyzik meg.

A hazai menedzsment javaslatára ugyanis a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytatódjon. A szervezők bíznak abban, hogy a fesztivál egy új, független, magyar tulajdonossal az eddigieknél is sikeresebb lehetne. A változás lehetőséget nyújt a fejlődésre és a Sziget hagyományos értékeinek megerősítésére – teszik hozzá. Mindenki támogatására számítanak, mert szerintük a Sziget léte az egész ország számára fontos, közös ügy.

Gerendai Károly társaival, például Müller Péter Sziámi zenésszel, 1993-ban indította útjára a Sziget Fesztivált. A könnyűzeneiből összművészetivé áthangolt, mind inkább a külföldiekre összpontosító, így egyre profibb és világhírűbb, a legnagyobb magyar idegenforgalmi eseménnyé váló rendezvényt a Covid miatti 2020-as és 2021-es kényszerszünet kivételével évente megtartották. Bár „főszervezőként” 2017-ig Gerendai Károly képviselte az eseményt, a kft.-ként induló vállalkozás több átalakulást és anyagi hullámvasutat élt át. 2010 körül a többség egy összetett ügyletben kis híján az Est Média nevű tőzsdei vállalkozásé lett, de ez végül meghiúsult és Gerendaiék megőrizték a céget; igaz, alapító-társait más szervező-kollégái váltották a tulajdonosok között és a cég zrt.-vé alakult. Bár a forgalom a néhány százmillióról milliárdossá, majd tízmilliárd fölé duzzadt, ez nem járt folyamatos profitesővel. Ekkor ragadt a főszervezőre a „Nullszaldó” becenév is. 2017 elején az éppen meglóduló cég többségét meglepetésre Gerendaiék eladták a Providence Equity Partners (PEP) nevű amerikai ingatlanalapnak. Szakértők a teljes vételárat két számjegyű milliárdra becsülték, aminek nagyobbik hányada a főszervezőnél köthetett ki. Bár Gerendai fesztiválszervezésről neves vendéglőire, a Budapest Park nevű koncerthelyszínre vagy épp a Lupa-tavi strandra váltott, a világszintű fesztiválfelvásárlási lázban égő amerikaiak például Kádár Tamás cégvezető személyében meghagyták az eredeti vezetőséget. Sőt, a Sziget ezután még hangsúlyosabban állt ki „eredeti”, szabadelvű értékei mellett. Bár a terveket a Covid romba döntötte, akkor még úgy tűnt, az új tulajdonos fizeti a 2020-as 1,4 milliárdos és a 2021-es 800 milliós veszteség utáni talpraállás költségeit is.

A 2022-es 355 milliós nyereség után ugyanakkor hideg zuhanyként hatott a 2023-as 1,8 milliárdos, majd a 2024-es 3,9 milliárdos veszteség.

Bár a cég a fesztivál nagyszerűségének hangsúlyozása mellett anyagiakról nemigen nyilatkozik, a szintén három évtizedet megért, soproni Volt Fesztivál tavalyelőtti, majd a Balaton Sound idei bezárása mélyreható gondokra utalt. Igaz, elemzők a fesztiválok világszintű válságáról számolnak be. Tavaly a PEP-től az időközben a brit Superstruct alá szervezett közel száz fesztiválcéget a még nagyobb, szintén amerikai KKR nevű gigatőkealap vette meg. A zrt. 2024-es éves jelentésének egy eldugott szeglete szerint ugyanakkor a céget tavaly már csak egy több mint 5 milliárd forintos tulajdonosi tőkeinjekció mentette meg. 2021-ben Kádár Tamás kérdésünkre a Sziget különálló értékesítésének nem látta az esélyét, mondván, az a korona ékköve. A cégvezető ez év eleji és közepi megkereséseinkre ugyanakkor nem rejtette véka alá, hogy egyelőre nem számít nyereségre, reményét fejezve ki az iránt, hogy három éves programjuk keretében jövőre már nullszaldóval zárhatnak.

A szemfüleseket viszont már az aggodalommal tölthette el, hogy augusztusban nem indult meg a jövő évi bérletek értékesítése.