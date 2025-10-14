„A Sziget megszűnése azt jelezné, valami nagyon nincs rendben az országban”

interjú;Sziget Fesztivál;megszűnés;Weyer Balázs;

2025-10-14 05:55:00 CEST

Weyer Balázst, a Music Hungary Szövetség elnökét kérdeztük a fesztivál kulturális hatásáról.

A jelenlegi tulajdonos kihátrálása kapcsán sokan már a fesztivál végéről beszélnek. Mit jelentene kulturális szempontból ez a forgatókönyv?

A Sziget sorsa Magyarország imidzsét is érinti. Ez a fesztivál ugyanis turisztikailag olyan, mint például a Budai vár: egy adott korosztály jelentős részének ez az első dolog, amely beugrik Budapestről (és ezek korántsem csak a tinédzserek, huszonévesek már). Ez pénzügyileg ugyan nem számszerűsíthető, de fantasztikus érték, ha egy ország vagy egy város rendelkezik ilyennel. Az egyik legerősebb kép, amely Budapesthez kapcsolódik a világban.

Ekkora jelentőséggel bír?

Abszolút a top ligában van. Ha a legfontosabb európai fesztiválokról beszélünk ugyanis, akkor azok között mindig ott van a Sziget, a Primavera, a Roskilde vagy a Glastonbury mellett. Az európai előadók többségének például ott van a bakancslistáján, hogy a Szigeten egyszer kell játszani, mert az jól mutat a zenekar történetében.

Ha ekkora hatása van a hazai és nemzetközi kulturális életben is, akkor mit jelez a jelenlegi bizonytalan helyzet az iparág számára?

Elméleti lehetőségnek tartom legfeljebb, hogy megszűnhet a Sziget fesztivál.

Ha megszűnne, az tényleg olyan hatással lenne, mint ha mondjuk egy földrengés pusztítaná el a várat. Nem is tudjuk felmérni, hogy mit veszítenénk vele.

Kulturálisan és a turizmusban egyaránt. Ezen kívül a Sziget elég nagy ahhoz, hogy ez kihasson az egész fesztivál iparra.

Fontos tudni, hogy nemcsak a Sziget, hanem általában az európai fesztiválok bajban vannak a járvány óta. Ennek részben a stadion koncertek népszerűségének növekedése is szerepet játszott. Az utóbbi években láttuk, hogy a nagy fesztiválok egyre nehezebben szereznek meg olyan headlinereket, akiket korábban sikerült, mert sok headliner átnyergelt a stadion koncertekre. De ez egy inga, amely szerintem vissza fog lendülni, pár éves trend csupán. Ennek van szerepe abban, hogy ezek a stadion koncertek gyakorlatilag majdnem annyira drágák lettek, mint egy hetes fesztiválbérlet: a közönségnek ugyanabból a zsebéből veszik ki a pénzt, mint amit fesztiválokra szántak. De egy fesztivál egészen mást nyújt. Itt az előadók csak egy része a teljes programnak, a látogatók jellemzően az összélményt veszik meg. Egyértelmű, hogy az embereknek szüksége van egy ilyen, zenével körített együttlétre - szóval én azért nem vizionálom a nagy fesztiválok végét. Legfeljebb azt, hogy az üzleti modell egy kicsit átalakul. Általában egy fesztivál minél kevésbé függ a saját meghívott előadóitól annál erősebb. Ez a Sziget esetében is így van, de ettől függetlenül vannak látogatók, akik kifejezetten egy-egy előadó miatt vesznek jegyet. Az pedig, hogy ez mekkora százalék, döntő tényező lehet a között, hogy éppen veszteségről vagy nyereségről beszélünk az adott évben.

A járvány sok szempontból a múltnak tűnik, de azért nagyon átalakította a szokásokat. Például abban is, hogy mennyire előre terveznek az emberek - közel sem annyival előre, mint korábban, de ez a stadion koncertek problémája is. Az is kérdés, hogy a fesztiválok programjára ez hogyan hat majd, tehát például a zenének a fontossága csökken-e az összélményben, amit nyújtani tud egy ilyen esemény. A szervezők behoznak-e más élményszerű programelemeket inkább: a Szigeten is nagyon sok minden más is van a zene mellett már most is.

A Sziget megszűnése hatással lehet a magyar könnyűzenére?

A magyar előadók számára ez egy fantasztikus iskola, hiszen, ha nem is headlinerként, de helyet kapnak akár már a nagyszínpadon is és egy olyan közönség előtt, olyan nemzetközi előadók környezetében tudnak fellépni, ami sok országban nem adott. Ebből a szempontból is hatalmas veszteség lenne, de hangsúlyozom, a Sziget olyannyira része már az országnak, hogy messze a saját gazdasági méretén túlmutat, mennyire rossz üzenete lenne az eltűnésének. Azt jelentené, hogy valami itt nagyon nincs rendben: az hogy egy ekkora és ennyire ismert dolog nem tud megmaradni a piacon.