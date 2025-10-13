Ukrajna;Dmitrij Medvegyev;Donald Trump;Dmitrij Peszkov;

2025-10-13 19:43:00 CEST

A fenyegetőzésben szintén feketeöves volt orosz elnök, Dmitrij Medvegyev kifogásolja, hogy Donald Trump fenyegetőzik.

A Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indításához amerikai szakemberek kellenek, ezen fegyverek átadása Ukrajnának rosszul végződhet - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn.

Dmitrij Peszkov a sajtó felkérésére Dmitrij Medvegyevnek, az orosz biztonsági tanács alelnökének a közösségi médiában hétfőn megjelent bejegyzését kommentálta így, amelyben a volt elnök és kormányfő azt írta, hogy a Tomahawkok esetleges Ukrajnába szállítása mindenki számára rosszul végződhet. „Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy ha Oroszország elnöke nem rendezi az ukrajnai konfliktust, az rosszul fog végződni számára. Röviden: százegyedszer fenyegetőzik. Ha az ”üzleti béketeremtő„ a Tomahawkokról beszél, akkor a mondat nem helytálló. Ezeknek a rakétáknak a szállítása mindenki számára rosszul végződhet. És mindenekelőtt maga Trump számára” - írta Medvegyev a Max-csatornáján. A rendszeresen atomháborúval fenyegetőző volt elnök kifejezte azt a reményét, hogy Trump kijelentése a Tomahawkok Kijevnek történő átadásáról ismét üres fenyegetés marad.

Dmitrij Peszkov szerint „az ilyen bonyolult rakéták kezelése valamilyen formában megköveteli amerikai szakértők részvételét a folyamatban, ez nyilvánvaló tény”. Az orosz elnök sajtótitkára szerint az amerikaiak tudnak az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamatban beállt „szünetről”. Mint fogalmazott, az orosz-amerikai kapcsolatok „a megfelelő csatornákon keresztül folytatódnak”, és sajnálkozásának adott hangot, hogy ezekben nincs előrelépés.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump esetleges telefonbeszélgetéséről Peszkov azt mondta, hogy ebben a kérdésben egyelőre nincs konkrét megállapodás, de minden lehetőség adott egy ilyen beszélgetés gyors megszervezésére. A Lettországban tervezett, az ott élő oroszokat érintő deportálásokra kitérve közölte, hogy azok az oroszok, akiket a lett nyelv ismeretének hiánya okán ki fognak utasítani a balti országból, ha orosz állampolgárok, visszatérhetnek szülőföldjükre, Oroszországba.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva „nácizmusnak” minősítette, hogy Lettország arra kötelezte azokat az orosz állampolgárokat, akik nem igazolták a lett nyelv megfelelő szintű ismeretét, hogy október 13-ig hagyják el az országot. A Politico információja szerint az intézkedés 841 embert érint.