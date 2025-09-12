Dmitrij Peszkov: Szünetelnek az orosz béketárgyalások Ukrajnával

Egyelőre talán helyénvalóbb lenne szünetről beszélni – jelentette ki pénteken Dmitrij Peszkov az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalásokról, a Kreml, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint. Ugyan kiemelte, hogy továbbra is léteznek a két ország között úgynevezett kommunikációs csatornák amelyeket használhatnak az eddigi tárgyalófelek, de gyorsan lehűtötte a kedélyeket: „Nem viselhetünk rózsaszín szemüveget, és nem várhatjuk el, hogy az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási folyamat villámgyors eredményeket hoz.
A szóvivő ellenséges hangvételű nyilatkozata szerint ők továbbra is készen állnak „az ukrán rendezésre”, ezzel szemben Európa akadályozza ezt a folyamatot, ami nyílt titok. Beszámolt a pénteken kezdődött Oroszország és Fehéroroszország Zapad-2025 (Nyugat-2025) kódnevű közös stratégiai hadgyakorlatról is, közölve, hogy „a konstruktív, békés, baráti együttélés normális körülményei között a szomszédos országok képviselőinek mindig lehetőségük van megfigyelni ezeket a gyakorlatokat”, de itt is megjegyezte, hogy Nyugat-Európa ellenséges álláspontot képvisel velük szemben.Elkezdődött Oroszország és Belarusz közös hadgyakorlata a lengyel határ közelében
– Oroszország soha nem fenyegetett meg semmilyen államot, beleértve az európaiakat is. Európa, valamint a NATO nem a béke és a stabilitás, hanem a konfrontáció részeként mindig a határaink felé haladt – tette hozzá Dmitrij Peszkov.Orosz légicsapás ért egy falut Kelet-Ukrajnában, több mint 20 civil meghaltTöbb Lengyelországba berepülő orosz drón is a NATO logisztikai bázisa felé tarthatottÖsszesen tizenkilenc drón repült be a lengyel légtérbe, Oroszország azt állítja, nem tervezte lengyelországi célpontok megtámadását