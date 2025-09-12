Európa;béke;hadgyakorlat;Kreml;szüneteltetés;béketárgyalások;Dmitrij Peszkov;orosz-ukrán háború;

2025-09-12 18:42:00 CEST

Dmitrij Peszkov: Szünetelnek az orosz béketárgyalások Ukrajnával

A Kreml szóvivője pesszimista a háborút illetően és mint mondta, nem viselhetnek rózsaszín szemüveget. A pénteken kezdődött orosz-belarusz hadgyakorlattal kapcsolatban azt állította, hogy ők soha nem fenyegettek senkit, mindig Európa és a NATO konfrontálódna velük.