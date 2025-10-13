Donald Trump szerint Orbán Viktor fantasztikus, még ha tudja is, hogy ezzel sokan nem értenek egyet

Egyiptom;Orbán Viktor;Donald Trump;tűzszüneti megállapodás;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-10-13 21:21:00 CEST

Az amerikai, a török, az egyiptomi és a katari vezetők aláírták Sarm es-Sejkben a tűzszüneti megállapodást.

Mint beszámoltunk róla, Orbán Viktort is meghívta Donald Trump a gázai háború befejezéséről szóló békecsúcsra, ennek megfelelően el is utazott az egyiptomi Sarm es-Sejkbe. A világ minden tájáról érkező politikai vezetők összeálltak néhány közös fotó erejéig, az amerikai elnök pedig mondott egy beszédet és sorban megdicsérgette az egybegyűlteket, Orbán Viktor is kapott néhány jó szót.

„Viktor, fantasztikus vagy. Tudom, hogy sokan nem értenek ezzel egyet, de csak én számítok. Fantasztikus vagy. Remek vezető” - jelentette ki, hozzátéve, a legutóbbi választáson is támogatta, a jövő évin pedig még jobban fog majd szerepelni. „100 százalékban mögötted állunk” - hangzott az amerikai elnök beavatkozása a magyar belügyekbe.

A gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír írta alá. Trump az MTI szerint az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak. „Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz” - szögezte le, és köszönetet mondott a békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.

A BBC szerint az esemény házigazdája, Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök közölte, hogy országa Nílus Renddel tünteti ki Donald Trumpot, ami a legmagasabb állami kitüntetés Egyiptomban, s szavai szerint „államfőknek vagy azoknak adományozzák, akik nagy szolgálatokat tesznek az emberiségnek”. Az egyiptomi államfő a mai napot „egy gyötrelmes fejezetet lezáró történelmi mérföldkőnek”, valamint a „béke és stabilitás új korszakának” nevezte. Ugyanakkor leszögezte: a palesztinoknak joguk van az önrendelkezéshez és az olyan jövőhöz, ahol nem fenyegeti őket háború. A palesztinoknak „joguk van a szabadsághoz és a független államukban élni, egy olyan államban, amely békében, biztonságban és kölcsönös elismerésben él Izrael mellett” - fogalmazott. Mint ismeretes, ennek - vagyis a kétállami megoldásnak - Izrael és a Hamász mellett a republikánus amerikai adminisztráció az egyik legfőbb akadályozó tényezője.