Személycserék a Batthyány alapítvány élén

Távozik egy kuratóriumi tag, várhatóan új elnöke is lesz a méltányossági gyógyszertámogatást engedélyező alapítványnak – tudta meg a Népszava.

Bár a nyilvános iratokba még nem vezették át, információink szerint augusztus végén lemondott a Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért (BSLA) kuratóriumi tagságáról Szebik Imre bioetikus, a Semmelweis Egyetem Magatartási Intézetének docense.

Az egyedi méltányosságból adható terápiák és eszközök támogatási kérelmeiről döntő alapítvány elnöki posztján is várható személycsere. Úgy tudjuk a testület éléről hamarosan távozik Kovácsné Putnoki Katalin is, ő ugyan marad a kuratórium tagja, de az elnöki tisztségében őt várhatóan Páva Hanna váltja, aki az egészségpolitikában, és az ágazati igazgatásban jól ismert szakember. Rendre ő elemezte a szakmának és egy ideig a laikus közönségnek, hogy hol, mekkora a szakemberhiány van az egészségügyben.

Januárban bejegyezett és februártól működő testületet az utóbbi időben azért érte kritika, mert lelassult a kérelmek bírálása. Több ezer egyedi méltányossági kérelem halmozódott fel, és ezek nagy részéről hosszú hónapokig nem döntöttek. Az alapítvány működéséről leginkább a közérdekű adatigénylések nyomán jutott el információ a nagyközönséghez.

– Átmenetileg vállaltam ezt a pozíciót, ez az átmenet egy kicsit hosszabbra sikerült – kezdte előadását a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság konferenciáján Putnoki Katalin, a Batthyány-Strattmann László Alapítvány elnöke. Közölte: szervezeténél mindössze 15-en dolgoznak, és a 45 milliárddal gazdálkodnak. Putnoki Katalin megköszönte az eddig civil ajánlásokat, magánemberektől közvetlenül ötmillió forint, az 1 százalékos adófelajánlásokból pedig további 806 855 forint érkezett.

Az alapítvány februári indulása óta 5828 kérelem érkezett, 3265 dolgoztak fel és még 2563 vár döntésre. 1573 kérelem esetében 90 napon belüli értesítették a beteget. Mindössze 39 kérelem támogatását utasították el.

Munkájuk nehézségét jellemezve jelezte Putnoki Katalin, elmondta: az elbírálási idő rövidítésének az sem kedvez, hogy például 111 kérelem teljesen új terápiát érintett, ám ezek közül 22 esetében még nem tudták dönteni arról, hogy támogatják-e.

– Van elmaradásunk – ismerte el Putnoki Katalin és azt is hozzátette: az új termékek esetében nagyon nagy nyomás volt az alapítványon. Nagyon sok a daganatos, a szemészeti, a neurológiai ritka betegségre támogatást igénylő kérvény. Az alapítvány elnöke kérdésre válaszolva elmondta, hogy az egyedi terápiákért általában egy minimális összeget, 1000-2000 forintos dobozdíjat fizethetnek a betegek.

Előadása végén a Telex újságírója rákérdezett, hogy a Népszava információját, az alapítvány személyi változásait meg tudja-e erősíteni vagy cáfolni, Putnoki Katalin helyett Bidló Judit, a Belügyminisztérium helyettes-államtitkára válaszolt, mint az alapító képviselője. Ő azt mondta: „Minden hivatalos adatot tartalmaz az alapító okirat és annak a hatályos verziója, ami elérhető publikusan. Úgyhogy ehhez nem nagyon hiszem, hogy bármit hozzá kellene tenni.”

Nagy tapsot kapott Rásky László, Orvostechnikai Szövetség főtitkára, amikor a közönség soraiból kérdés helyett véleményét osztotta meg a hallgatósággal. Egy tanára mondását idézve azt mondta: „legalább mi szajhák ne hazudjunk egymás között. Ez a Batthyány-Strattmann Alapítvány egy vicc". Szerinte 2025-ben a magyar állam politikai félelemből próbált megoldani évtizedes problémát, vagyis, hogy százmilliós, milliárdos terápiákat kellene finanszírozni, amire se energia, se idő, se pénz nincsen. Ahelyett, hogy ezt elmondta volna az embereknek, létrehozta az alapítványt. Hozzátette: hátborzongató volt hallgatni, hogy hol tart ez az alapítvány és hogyan dolgozik, és erről nem ő tehet. Bárki is nyeri jövő tavasszal választást, a legjobb az lenne, ha megszüntetné ezt az egészet.