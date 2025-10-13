Ukrajnában fejlesztették a kormányhivatalok interaktív térképét, még az ukrán zászlócska is ott díszeleg a sarokban

Orbán-kormány;Ukrajna;kormányhivatal;

2025-10-13 22:13:00 CEST

Eközben Orbán Viktor a minap épp egy ukránozós AI-videóval támadta a Tisza Pártot.

Mostanában egy adatszivárgási ügy miatt támadja a Fidesz a Tisza Pártot: ennek előzménye most is egy, a Fidesz-közeli Indexen megjelent cikk, amely szerint egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén. A NER-es lap egyúttal azt is állította, hogy kiszivárgott 18 ezer felhasználó személyes adata az applikációból. A párt sajtóosztálya rögtön visszautasította a vádakat, és közölte, hogy a Tisza Világ fejlesztésében az említett ukrán cég nem vett részt, az applikációt magyar szakemberek készítették. Ez természetesen nem akadályozta meg a Fideszt abban, hogy újabb propagandaanyagok tömkelegét építse fel a témára. Maga Orbán Viktor például egy mesterséges intelligenciával generált videót tett közzé, ahol egy AI-Zelenszkij szláv akcentussal, magyarul bemutatja a „Tiszafont”, amely Kijevbe szállítja a felhasználók adatait, Magyar Péter pedig eközben lelkesen tapsol a tömegben.

A 444 egy olvasója ezt követően hívta fel a lap figyelmét az egész slusszpoénjára, nevezetesen, hogy érdemes megtekinteni a kormanyhivatalok.hu weboldalt, a Kormányhivatalok hivatalos honlapját, azon belül is azt az interaktív térképet, amelynek révén információkhoz lehet jutni a megyei és a járási kormányhivatalokról és a kormányablakokról. A térképalkalmazást ugyanis a Leaflet nevű fejlesztői vállalkozás készítette,

amely egy ukrán cég.

Hogy a helyzet mindenki számára egyértelművé is váljon, a kormányhivatali oldalon is megbújik a térkép jobb alsó sarkában az ukrán zászló. A nevükre rákattintva pedig be is jön a Leaflet honlapja a cég kék-sárga levelecskés logójával. A kezdőoldalon be is mutatkoznak: eszerint a vállalkozást Volodimir Agafonkin, egy Kijevben élő ukrán üzletember alapította 14 éve. Az írás hangsúlyozza: Agafonkin szülővárosára jelenleg orosz bombák hullanak, családja, barátai, szomszédai menedéket keresnek, vagy az életükért harcolnak.

„Az orosz katonák már több tízezer civilt öltek meg, köztük nőket és gyermekeket, és tömeges háborús bűncselekményeket követnek el, mint például csoportos nemi erőszakot, kivégzéseket, fosztogatásokat és célzott bombázásokat civil menedékhelyek és kulturális jelentőségű helyszínek ellen. A halálos áldozatok száma folyamatosan növekszik, és Ukrajnának szüksége van a segítségedre” - olvasható a honlapon. A közlemény ezt követően arra is megkéri az olvasót, hogy kövesse a jó hírű újságírókat, támogassa az oroszellenes szankciókat, tiltakozzon a háború ellen és lehetőség szerint adományozzon ukrán jótékonysági szervezeteknek.