Elsőfokon letöltendőt kapott a tiszalöki börtön orvosa, aki csilipaprikás fertőtlenítőszerrel kezelte az aranyeres rabot

2025-10-13 22:26:00 CEST

Négy embert vontak eljárás alá az ügyben, az első és a másodrendű vádlott fellebbezett.

Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette és más bűncselekmény miatt nem jogerősen börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa azokat a vádlottakat, akik a tiszalöki börtön orvosaiként, illetve egészségügyi dolgozóiként csilipaprikát kevertek a fertőtlenítőszerbe - tájékoztatta a bíróság sajtószolgálata hétfőn az MTI-t.

Közleményükben emlékeztettek rá, hogy a törvényszék az ügy harmadrendű vádlottját, aki lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, és beismerő nyilatkozatot tett, a május 26-án megtartott előkészítő ülésen ítélte el. Akkor a bíróság a harmadrendű vádlottat két rendbeli, bűnsegédként, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette.

A katonai tanács az első- és másodrendű vádlottakat folytatólagosan, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette miatt halmazati büntetésül 2 év 6 hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Emellett az elsőrendű vádlottat 5 évre az egészségügyi foglalkozástól, beleértve az orvosi diplomához kötött és az orvosi diplomával ellátható tevékenységet, míg a másodrendű vádlottat az egészségügyi foglalkozástól, beleértve a diplomás ápolói végzettséghez kötött és az azzal ellátható tevékenységet ugyancsak 5 évre eltiltotta. Mindkét vádlott a büntetése kétharmad részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A törvényszék a negyedrendű vádlottat - jelentési kötelezettség megszegésének vétsége miatt - 300 napi tétel, napi tételenként 1800 forint, azaz 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.

A tényállás szerint az elsőrendű vádlott a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi osztályán orvosként teljesített szolgálatot 2021 végétől 2022 novemberének végéig, míg a másodrendű vádlott ugyanezen intézet egészségügyi osztályán vezetőként, a harmadrendű vádlott pedig főelőadóként dolgozott. A három vádlott megbeszélte, hogy a renitens, önkárosító cselekményeket végrehajtó fogvatartottak nyílt sebeinek ellátása során az elsőrendű vádlott csilipaprikával kevert fertőtlenítőszert fog használni a fogvatartottak megbüntetése céljából annak érdekében, hogy a későbbiekben a panaszaikkal ne növeljék rendszeresen az egészségügyi osztály munkaterhét. Ezt követően a bőrfertőtlenítő szerbe beletették a csilipaprikát, majd a másodrendű vádlott az ily módon szennyezett fertőtlenítőszeres flakont csak orvosi használatra felirattal látta el, és elrejtette a vezetői irodájában.

A vádirat szerint az egyik fogvatartott 2022 szeptembere és októbere között többször jelentkezett ellátásra az intézet egészségügyi osztályán, akut tünetekkel járó aranyeres megbetegedése miatt kért orvosi ellátást. Mindhárom alkalommal a korábbi büntetés-végrehajtási százados orvosként volt szolgálatban. Gumikesztyűjét befújta a csilipaprikát tartalmazó fertőtlenítőszerrel, majd a fogvatartottat durva mozdulattal vizsgálta meg az ujjával. Ezt követően a fogvatartottnak vizelési problémái keletkeztek, ami miatt ismét orvosi ellátást kért. Az elsőrendű vádlott hólyagkatéter használatát látta indokoltnak, amit olyan módon alkalmazott, hogy azt csilipaprikás oldattal befújta, és így helyezte fel a fogvatartott nemi szervébe, majd azt az orvosilag indokoltnál hosszabb ideig hagyta bent. Mindkét ellátás erőteljes égő, maró érzéssel járó fájdalmat okozott - írták a vádiratban.

Egy másik fogvatartottat egy bántalmazásból eredő nyílt sérülés kezelése érdekében vittek az egészségügyi részlegre 2022 szeptemberében. A seb ellátását követően az orvos felszólította a fogvatartottat, hogy nyissa ki a száját, majd abba befújt a paprikával kevert spray-vel - fogalmaztak a vádiratban, megjegyezve, hogy az elsőrendű vádlott a fogvatartottaknak - a másod- és harmadrendű vádlottak tudtával - szándékosan a szokásos orvosi vizsgálattal járó kellemetlenséget lényegesen meghaladó fájdalmat okozott.

A negyedrendű vádlott a szer alkalmazásáról tudomására jutott információkat, az azt megalapozó anyagot mellékelve nem jelentette az intézkedésre jogosult elöljárójának, azt elrejtette, majd megsemmisítette. Cselekménye jelentős hátrány veszélyével járt az egészségügyi szolgálat rendeltetésszerű működésére, az egészségügyi szakfeladatok ellátására - írták.

Albrecht Krisztián hadbíró alezredes az ítélet szóbeli indokolása során kiemelte: az utóbbi időkben példátlan cselekmény valósult meg. Az első- és másodrendű vádlottak visszaéltek a betegek kiszolgáltatott helyzetével, valamint gyógyító hivatásukkal. E súlyosító körülmények mellett enyhítő körülményként értékelte a bíróság a viszonylag jelentős időmúlást - közölték.

A Debreceni Törvényszék ítélete nem jogerős. Az ügyész mindhárom vádlott esetében három nap gondolkodási időt tartott fenn. Az első- és másodrendű vádlottak és védőik teljes körű felmentésért fellebbeztek. A negyedrendű vádlott és védője elfogadta a Debreceni Törvényszék katonai tanácsának hétfői ítéletét.