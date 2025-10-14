Donald Trump pénteken találkozik Volodimir Zelenszkijjel a Fehér Házban

Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.
Az amerikai elnök egy újságírónak arra kérdésére, hogy pénteken fogadja-e az ukrán elnököt a Fehér Házban, úgy válaszolt:
„igen, úgy gondolom”.
A választ repülőgépen adta hétfőn, egy rövid megállás során, Washingtonba tartva, miután Izraelben és Egyiptomban járt.
– Ezen a héten találkozom Trump elnökkel Washingtonban – jelentette be hétfőn az ukrán elnök egy kijevi sajtótájékoztatón, amelyen Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője is részt vett. – Meg kell beszélnünk egy sor intézkedést, amelyet javasolni szeretnék az elnöknek – tette hozzá, és közölte, hogy
„további találkozókra” is sor kerül amerikai tisztviselőkkel.
Ennek keretében említette az Egyesült Államokban tartandó találkozókat a „katonai vállalatok” képviselőivel és törvényhozókkal.
– A fő téma a légvédelem lesz, de találkozóim lesznek az energiaipari vállalatokkal is – folytatta Volodimir Zelenszkij. Hétfő este az X közösségi platformon arról is beszámolt, hogy az ukrán magas rangú tisztviselőkből álló delegáció, amelynek tagjai között van Julija Szviridenko miniszterelnök, Andrij Jermak elnöki adminisztráció vezetője és Rusztem Umarov, a Nemzeti Biztonsági és Védelmi Tanács titkára, már úton van az Egyesült Államokba.Donald Trump az Ukrajna által kért Tomahawk rakétákról: Meglátjuk, lehetségesKreml: Rosszul végződhet, ha Ukrajna Tomahawkokat kap az Egyesült ÁllamoktólVolodimir Zelenszkij megdicsérte Donald Trumpot, reméli, hogy az orosz-ukrán háború is véget érhet egyszer