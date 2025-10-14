Washington;Ukrajna;Egyesült Államok;Fehér Ház;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2025-10-14 08:14:00 CEST

Donald Trump pénteken találkozik Volodimir Zelenszkijjel a Fehér Házban

Meg kell beszélnünk egy sor intézkedést, amelyet javasolni szeretnék – jelentette ki az ukrán elnök.