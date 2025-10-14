Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;I. kerület;Böröcz László;Tabán;

2025-10-14 09:06:00 CEST

Karácsony Gergely közölte, egy előterjesztéssel átvenné a Tabánt a fővárostól a Fidesz

„Csak nem építési teleknek nézték ezt is, mint annak idején a Városligetet?” – tette fel a kérdést a főpolgármester.