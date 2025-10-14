Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;I. kerület;Böröcz László;Tabán;

Karácsony Gergely közölte, egy előterjesztéssel átvenné a Tabánt a fővárostól a Fidesz

„Csak nem építési teleknek nézték ezt is, mint annak idején a Városligetet?” – tette fel a kérdést a főpolgármester.

Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere egy olyan előterjesztés benyújtására készül a Fővárosi Közgyűlésben, amely elvenné a fővárostól a tulajdonában vagy kezelésében lévő közterületeket, az ezek fenntartására szolgáló fővárosi forrásokkal együtt – közölte Karácsony Gergely kedd reggel a Facebook-oldalán.

A főpolgármester szerint a javaslat egyszerre szakmaiatlan és erkölcstelen, mert

  • minden sikeres európai nagyvárosban sokkal kiterjedtebb jogkörökkel és forrásokkal rendelkezik a fővárosi önkormányzat,

  • és épp elég, hogy a kormány kifosztja a fővárost, nem kellene ehhez a kerületeknek is felcsatlakozniuk.

Főleg – folytatta – egy olyan polgármesternek, aki korábban egy olyan állami beruházás – a vár kormányzati átalakítása – kormánybiztosa volt, amely közel 700 milliárd forintba került az adófizetőknek. Ennek a pénznek a töredékéből kiváló állapotba lehetne hozni a fővárosi utakat és parkokat – állapította meg a főpolgármester.

„Miért annyira fontos a fideszes kerületvezetőnek például a keletkezése óta fővárosi kezelésű Tabán átvétele, amelynek parkosítása nemrég mintegy félmilliárd forintból valósult meg, és amely – az oda szervezett fesztiválok pusztításai ellenére is – kiváló állapotban van? Csak nem építési teleknek nézték ezt is, mint annak idején a Városligetet?” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

