Karácsony Gergely közölte, egy előterjesztéssel átvenné a Tabánt a fővárostól a Fidesz

Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere egy olyan előterjesztés benyújtására készül a Fővárosi Közgyűlésben, amely elvenné a fővárostól a tulajdonában vagy kezelésében lévő közterületeket, az ezek fenntartására szolgáló fővárosi forrásokkal együtt – közölte Karácsony Gergely kedd reggel a Facebook-oldalán.
A főpolgármester szerint a javaslat egyszerre szakmaiatlan és erkölcstelen, mert
minden sikeres európai nagyvárosban sokkal kiterjedtebb jogkörökkel és forrásokkal rendelkezik a fővárosi önkormányzat,
és épp elég, hogy a kormány kifosztja a fővárost, nem kellene ehhez a kerületeknek is felcsatlakozniuk.
Főleg – folytatta – egy olyan polgármesternek, aki korábban egy olyan állami beruházás – a vár kormányzati átalakítása – kormánybiztosa volt, amely közel 700 milliárd forintba került az adófizetőknek. Ennek a pénznek a töredékéből kiváló állapotba lehetne hozni a fővárosi utakat és parkokat – állapította meg a főpolgármester.
„Miért annyira fontos a fideszes kerületvezetőnek például a keletkezése óta fővárosi kezelésű Tabán átvétele, amelynek parkosítása nemrég mintegy félmilliárd forintból valósult meg, és amely – az oda szervezett fesztiválok pusztításai ellenére is – kiváló állapotban van? Csak nem építési teleknek nézték ezt is, mint annak idején a Városligetet?” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.