Milliós havi jövedelme mellett mindössze 70 ezer forintot fizet az önkormányzati bérlakásért Győrben egy fideszes képviselő

2025-10-14 07:53:00 CEST

A politikus leszögezte, ő minden jogszabályi és etikai előírást betartott.

Elém került egy előterjesztés, ami egy, a piaci árnál jóval kedvezőbb önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról szól – közölte Pintér Bence, Győr polgármestere a Facebook-oldalán.

A városvezető bejegyzésében az áll,

a kérelmet egy jelenleg is hivatalban lévő győri önkormányzati képviselő adta be, aki úgy fizet 70 ezer forintot a szép nagy önkormányzati bérlakásért, amiben lakik, hogy közben milliós havi jövedelme van.

A polgármester kiemelte, a korábbi közgyűlések által megszavazott, erre a lakásbérleti szerződésre is érvényes szabályok alapján a szerződés nem bontható fel azon az alapon, hogy megváltoztak a bérlő jövedelmi viszonyai. Ráadásul a korábbi közgyűlések által megszavazott, jelenleg érvényes szabályok nem tiltják, hogy győri önkormányzati képviselők győri önkormányzati bérlakásban éljenek.

„Legyen egyértelmű: én nem fogom aláírni a kérelem jóvahagyásáról szóló előterjesztést. Sajnos azonban a végső szót a Humánszolgáltatási Bizottság többsége mondja majd ki egy kötelezően zárt ülés keretében. Szeretném tisztázni, amint többsége lesz a Tiszta Szívvel a Városért frakciónak a közgyűlésben, az etikai szabályzaton kívül olyan mindenkire kötelező szabályokat fogunk hozni, amelyek megakadályozzák, hogy egy győri önkormányzati képviselő a piacinál kedvezőbb árazású győri önkormányzati bérlakásban lakjon, vagy éppen győri önkormányzati cégnél, intézménynél vállaljon munkát, vagy oda számlázhasson be” – hangsúlyozta Pintér Bence.

Mint arra a hvg.hu felhívja a figyelmet, Antal Imre fideszes képviselő a Facebookon jelezte, hogy róla van szó, kiemelve, sosem volt titok, hogy más 4000 győrihez hasonlóan önkormányzati lakásban él a családjával. „2010-ben a győri önkormányzat felújításos lakáspályázatot hirdetett. Mivel már túl voltunk 2 sikertelen pályázaton, ezért egy felújításra szoruló romos műemlék lakásra pályáztunk, vállalva, hogy felújítjuk. Semmilyen politikai tevékenységet nem végeztem, így semmilyen összeférhetetlenség nem állt fent a lakáspályázatommal kapcsolatban. A felújításos lakáspályázat lényege, hogy az önkormányzat rossz műszaki állapotú ingatlanokat hirdet meg, ahol a kiválasztás szempontja elsősorban az, hogy a jelentkező milyen anyagi ráfordítást tenne az önkormányzati lakás felújítására. Esetemben az általam megpályázott, belvárosi, rendkívül rossz állapotú műemléki lakásra tudomásom szerint nem volt más pályázó. Akkori áron, megközelítőleg 5 millió forintot költöttünk feleségemmel az önkormányzat vagyonát képező ingatlanra, ez mai áron, mintegy 20 millió forintos fejlesztést jelent” – fogalmazott.

Hozzátette, egy „városi tulajdonú romhalmazból” élhető lakást alakítottak ki, mellyel a város vagyona is növekedett, mivel ilyen esetben a fejlesztés automatikusan közvagyon lesz; a mindenkori bérleti díjat rendelet határozza meg, annak mértékére nincs ráhatása a bérlőnek; ez nem szociális bérlakás; és a bérleti szerződés a rendeletben előírtak betartása esetén automatikusan meghosszabbodik. Bejegyzésében leszögezte, minden jogszabályi és etikai előírást betartott, a lelkiismerete tiszta.