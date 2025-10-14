Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a választásokba való beavatkozásnak véli, hogy interjút közölt Magyar Péterrel a Szabad Európa

elemző;Alapjogokért Központ;Magyar Péter;Koskovics Zoltán;

2025-10-14 11:40:00 CEST

Ki adott erre felhatalmazást? – tette fel a kérdést Koskovics Zoltán.

Váratlan kérdést tett fel az X-en Magyar Péter Szabad Európának adott interjúja kapcsán Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője – vette észre a 444.

Koskovics ugyanis – bár a magyar politikussal, magyar nyelven zajló interjút egy magyar újságíró készítette – úgy fogalmazott: „Kedves amerikai barátaim, miért használja a @RFERL az amerikai adófizetők pénzét arra, hogy beavatkozzon Magyarország választásaiba!? Ki adott nekik erre felhatalmazást, és miért nem zárták be, vagy alakították át alapjaiban ezt a liberális befolyásgépezetet a @POTUS aktuális irányelvei alapján!?”

Az MCC honlapja szerint egyébként Koskovics szakterülete a nagyhatalmi verseny, a konfliktuskezelés és a geopolitikai kockázatelemzés.