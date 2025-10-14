Kevés volt a mozgósítás – győzött az apátia

A 60 százalék körüli részvétel egyértelműen azt jelzi, hogy az "apátia párt" nyert - értékelt lapunknak Ágh Attila. A politológus emlékeztetett, mindenki tudta előre, hogy a viszonylag alacsony részvétel a kormánypártoknak kedvez, és ez be is jött.