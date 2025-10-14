Orbán Viktor: Donald Trump sikere azt üzeni, hogy egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton

Egyiptom;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;

Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból – jegyezte meg a miniszterelnök.

„A világ tegnap Egyiptomra figyelt. Trump amerikai elnök olyat tett, amit kevesen gondoltak volna akár pár hónappal ezelőtt is” – állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A kormányfő hozzátette, Trump sikere azt üzeni, „egy béketárgyalás nem sprint, hanem maraton”, „a béketárgyalásokon a kudarc nem a levonulásra, hanem a folytatásra ad okot”.

„Ez a kitartás és állhatatosság hiányzik az európaiakból. Ha valami nem úgy megy, ahogy ők gondolják, megsértődnek és levonulnak. Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja. Újra és újra neki kell veselkedni. Előbb-utóbb bejön” – írta a miniszterelnök, bejegyzését azzal zárva, „munkára fel, kedves európaiak”.

Mint beszámoltunk róla, Orbán Viktort is meghívta Donald Trump a gázai háború befejezéséről szóló békecsúcsra, ennek megfelelően a kormányfő el is utazott az egyiptomi Sarm es-Sejkbe. A gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump mellett Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír írta alá. Trump az MTI szerint az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak. „Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz” – szögezte le, és köszönetet mondott a békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.

Az amerikai elnök beszédében sorban megdicsérgette az egybegyűlteket, és Orbán Viktor is kapott néhány jó szót. „Viktor, fantasztikus vagy. Tudom, hogy sokan nem értenek ezzel egyet, de csak én számítok. Fantasztikus vagy. Remek vezető” – jelentette ki, hozzátéve, a legutóbbi választáson is támogatta, a jövő évin pedig még jobban fog majd szerepelni.