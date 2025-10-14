Lövöldözés volt Gázában, halálos áldozatok is vannak

Izrael;Gáza;lövöldözés;Gázai övezet;tűzszünet;

2025-10-14 13:13:00 CEST

Az izraeli hadsereg szerint egy fenyegetés elhárítása érdekében nyitottak tüzet, a Hamász a tűzszüneti megállapodás megsértéséről beszél.

Négy ember meghalt Gáza keleti részén, miután az izraeli hadsereg (IDF) tüzet nyitott palesztinokra – írta egy orvosi forrásra hivatkozva a Wafa palesztin hírügynökség.

A BBC szerint az izraeli hadsereg (IDF) közölte, számos gyanúsítottat azonosított, akik átlépték a sárga vonalat, és megközelítették az IDF erőit, ami a megállapodás megsértését jelenti. A nyilatkozat szerint a gyanúsítottakat megpróbálták eltávolítani, de nem reagáltak, tovább közeledtek, így az izraeli erők – a fenyegetés elhárítása érdekében – tüzet nyitottak.

A Hamász szóvivője a lövöldözést a tűzszüneti megállapodás megsértésének nevezte.