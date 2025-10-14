Lövöldözés volt Gázában, halálos áldozatok is vannak

Négy ember meghalt Gáza keleti részén, miután az izraeli hadsereg (IDF) tüzet nyitott palesztinokra – írta egy orvosi forrásra hivatkozva a Wafa palesztin hírügynökség.
A BBC szerint az izraeli hadsereg (IDF) közölte, számos gyanúsítottat azonosított, akik átlépték a sárga vonalat, és megközelítették az IDF erőit, ami a megállapodás megsértését jelenti. A nyilatkozat szerint a gyanúsítottakat megpróbálták eltávolítani, de nem reagáltak, tovább közeledtek, így az izraeli erők – a fenyegetés elhárítása érdekében – tüzet nyitottak.
A Hamász szóvivője a lövöldözést a tűzszüneti megállapodás megsértésének nevezte.A Hamász több mint két év után engedte el az utolsó izraeli túszokat, miközben Izrael 1718 palesztin fogvatartottat bocsátott szabadonHatályba lépett a gázai tűzszünet