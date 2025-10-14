Venezuela;Norvégia;Nobel-békedíj;nagykövetség;Oslo;María Corina Machado;

A Nobel-békedíjas María Corina Machado - Korábbi felvétel

Venezuela bezárta oslói nagykövetségét, miután az ellenzék vezetője nyerte a Nobel-békedíjat

Egyben tudatta, hogy „átfogó újjászervezést” hajt végre külképviseletei terén.

Venezuela bezárta oslói nagykövetségét három nappal azt követően, hogy a norvég Nobel-bizottság María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőnek ítélte oda az idei Nobel-békedíjat – jelentette kedden a Verdens Gang című norvég lap.

A venezuelai kormány helyi idő szerint hétfőn kiadott közleményében tudatta, hogy „átfogó újjászervezést” hajt végre külképviseletei terén.

A norvég külügyminisztérium szóvivője közölte: nem kaptak indoklást a caracasi kormány részéről az oslói nagykövetség bezárására.

„Sajnálatos fejlemény. Bár számos ügyben nem értünk egyet, Norvégia arra törekszik, hogy fenntartsa a nyílt párbeszédet Venezuelával”

– mondta.

Venezuela hétfői bejelentésében az is szerepelt, hogy

  • ausztráliai nagykövetségét is bezárja,

  • továbbá külképviseletet fog nyitni Zimbabwéban és Burkina Fasóban, két olyan országban, amelyet Caracas „stratégiai partnernek” tekint „a hegemón erők elnyomása ellen folytatott küzdelemben”.

A Verdens Gang jelentése szerint Venezuela oslói nagykövetségét hétfő délután már nem lehetett telefonon elérni.

A 2024-es venezuelai elnökválasztáson María Corina Machado volt az ellenzék jelöltje, de az ország vezetése megakadályozta az indulását. A tömeges tiltakozások ellenére Nicolas Maduro hivatalban levő elnököt kiáltották ki győztesnek. Vasárnap Maduro „démoni boszorkánynak” nevezte Machadót, aki a demokratikus jogok védelmében folytatott munkájáért kapta meg a Nobel-békedíjat.

A holttesteket a bánya három különböző aknájában találták meg, a mentési munkálatok folytatódnak.