Venezuela bezárta oslói nagykövetségét, miután az ellenzék vezetője nyerte a Nobel-békedíjat

2025-10-14 10:45:00 CEST

Egyben tudatta, hogy „átfogó újjászervezést” hajt végre külképviseletei terén.

Venezuela bezárta oslói nagykövetségét három nappal azt követően, hogy a norvég Nobel-bizottság María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőnek ítélte oda az idei Nobel-békedíjat – jelentette kedden a Verdens Gang című norvég lap.

A venezuelai kormány helyi idő szerint hétfőn kiadott közleményében tudatta, hogy „átfogó újjászervezést” hajt végre külképviseletei terén.

A norvég külügyminisztérium szóvivője közölte: nem kaptak indoklást a caracasi kormány részéről az oslói nagykövetség bezárására.

„Sajnálatos fejlemény. Bár számos ügyben nem értünk egyet, Norvégia arra törekszik, hogy fenntartsa a nyílt párbeszédet Venezuelával”

– mondta.

Venezuela hétfői bejelentésében az is szerepelt, hogy

ausztráliai nagykövetségét is bezárja,

továbbá külképviseletet fog nyitni Zimbabwéban és Burkina Fasóban, két olyan országban, amelyet Caracas „stratégiai partnernek” tekint „a hegemón erők elnyomása ellen folytatott küzdelemben”.

A Verdens Gang jelentése szerint Venezuela oslói nagykövetségét hétfő délután már nem lehetett telefonon elérni.

A 2024-es venezuelai elnökválasztáson María Corina Machado volt az ellenzék jelöltje, de az ország vezetése megakadályozta az indulását. A tömeges tiltakozások ellenére Nicolas Maduro hivatalban levő elnököt kiáltották ki győztesnek. Vasárnap Maduro „démoni boszorkánynak” nevezte Machadót, aki a demokratikus jogok védelmében folytatott munkájáért kapta meg a Nobel-békedíjat.