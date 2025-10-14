Dmitrij Peszkov: Folytatjuk!

Oroszország kész a békés rendezésre, jelen pillanatban alternatívák hiányában folytatja a különleges hadműveletet – jelentette ki Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője keddi sajtótájékoztatóján a több mint három és fél éve zajló háborúról. Az MTI tudósítása szerint a szóvivő ezzel Emmanuel Macron nyilatkozatára reagált, amelyben a francia elnök harcias makacssággal vádolta meg Moszkvát, amely számára "megtorlást" helyezett kilátásba, ha nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz. – Így vagy úgy, de Oroszország biztosítani fogja érdekeit és el fogja érni kitűzött céljait – hangzott a visszaküldött fenyegetés.
A TASZSZ orosz állami hírügynökség azt is idézte a sajtótájékoztatóról, hogy az orosz fél fenntartja nyitottságát és készségét a békés párbeszédre, és azt is remélik, hogy erre az Egyesült Államok ösztönzi majd Ukrajnát. A Kreml dicséri Steven Witkoffot, az Egyesült Államok különmegbízottjának hatékony tárgyalókészségét.
– Egyelőre nem volt újabb kapcsolatfelvétel Törökországgal az ukrajnai rendezés ügyében, de egy, az orosz és török elnök közötti megbeszélést gyorsan le lehetne egyeztetni – vélekedett Dmitrij Peszkov, aki most elhárította a kérdést az amerikai nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnába telepítéséről. Szerinte erről az amerikai és az ukrán államfő találkozóját követően lesz érdemes nyilatkozni.