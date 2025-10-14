Egy elit katonai alakulat átvette a hatalmat és elűzte az elnököt Madagaszkáron

puccs;Madagaszkár;katonai puccs;hatalomátvétel;

2025-10-14 16:59:00 CEST

A 2009-ben még Andry Rajoelina hatalomra jutását segítő CAPSAT nevű egység szembefordult az elnökkel, és a tüntetők mellé állt, akik a lemondását követelték. A hatalomátvételre nem sokkal azután került sor, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó államfő elmozdításáról szavaztak a törvényhozásban.

Nem sokkal azután, hogy a madagaszkári törvényhozás kedden megszavazta az államfő elmozdítását, a CAPSAT nevű elit katonai egység bejelentette, hogy átvette a hatalmat Madagaszkáron, és elűzte Andry Rajoelina elnököt. Erre azt követően került sor, hogy a CAPSAT a hétvégén szemfordult Rajoelina hatalmával, és váratlanul csatlakozott a tüntetőkhöz, akik az elnök lemondását követelték.

A BBC élő hírfolyama szerint a madagaszkári törvényhozás képviselői kedden 130 igen és egy tartózkodás mellett megszavazták Andry Rajoelina elnök elmozdítását. Andry Rajoelina pártjának, az IRMAR-nak a tagjai is jelen voltak a szavazáson, de még ők is túlnyomó többséggel ellene voksoltak.

Michael Randrianirina ezredes, az elitalakulat vezetője közölte, hogy átvették a hatalmat. Elmondta, hogy

az elnöki feladatok ellátására létrehoznak egy bizottságot a hadsereg, a csendőrség és a rendőrség tisztjeiből, amelyhez idővel „magas rangú polgári tanácsadók” is csatlakozhatnak.

Hozzátette, minden alkotmányos intézményt felfüggesztenek, kivéve a parlament alsóházát, amely korábban az elnök elmozdításáról szavazott. Ugyanakkor azt ígérte, hogy néhány napon belül polgári kormányt fognak felállítani.

A CAPSAT nevű elit katonai egység – amely 2009-ben Andry Rajoelina hatalomra juttatásában is kulcsszerepet játszott – a hétvégén közölte, hogy átvette a fegyveres erők irányítását az országban, beleértve a szárazföldi csapatokat és a légierőt is, és új vezérkari főnököt nevezett ki. Az elitalakulat több katonája is csatlakozott az Antananarivóban zajló szombati tüntetésekhez, ahol arra szólították fel a biztonsági erőket, hogy tagadják meg a tűzparancs végrehajtását.

Sokan meghaltak a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapásokban

Kedden az ismeretlen helyen tartózkodó Andry Rajoelina madagaszkári elnök még rendeletet adott ki a törvényhozás azonnali feloszlatásáról. A politikus korábban távozott az országból, miután a hét végén a katonaság is csatlakozott az országot megrázó tiltakozásokhoz. Andry Rajoelina hétfő este egy ismeretlen helyen tartott és a közösségi médiában sugárzott beszédében azt mondta, az életét ért fenyegetés miatt hagyta el Madagaszkárt, de leszögezte: az elnöki tisztségről nem hajlandó lemondani.

A törvényhozás feloszlatásának elrendelésével párhuzamosan a madagaszkári parlamenti képviselők az államfő alkotmányos elmozdítási lehetőségéről tanácskoztak. Siteny Randrianasoloniaiko, a madagaszkári ellenzék vezetője kijelentette: az elnök által kiadott rendelet jogilag nem érvényes, mert arról a házelnökkel előzetesen nem egyeztettek.

Andry Rajoelinát 2018-ban választották elnökké, majd 2023-ban az ellenzék által bojkottált választásokon újabb öt évre újraválasztották. A szeptember végén az ivóvíz- és áramszolgáltatás akadozása miatt Madagaszkáron kirobbant tiltakozások néhány nap alatt országos kormányellenes mozgalommá szélesedtek. A demonstrálók a korrupció, a szegénység és a rossz kormányzás elleni jelszavakkal vonultak utcára, és az elnök lemondását követelték.

Az ENSZ adatai szerint a tüntetők és a biztonsági erők közötti összecsapásokban legkevesebb 22 ember vesztette életét. Az elnöki hivatal vasárnap törvénytelen és erőszakos hatalomátvételi kísérletként értékelte a történteket, erről lapunk is beszámolt.