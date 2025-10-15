Szomorúság, lángvágó: mind a 3000 dolgozónak nem lesz munkahely, milliárdok kellenének a Dunai Vasmű megmentéséhez

munkahely;Dunaújváros;dolgozók;Dunai Vasmű;

2025-10-15 16:00:00 CEST

Egy lépésre van attól a Dunai Vasmű, hogy acélhulladékként végezze. Sok milliárd kellene a megmentéséhez.

- Vannak ugyan sikersztorik, amikor egy társaság tagjai, akik a vasműben is együtt dolgoztak, segítenek egymásnak állást találni, ám összességében nagyságrendekkel elmarad a környéken és Dunaújvárosban a munkahelyek kínálata attól, ami 3000 ember számára szükséges lenne – mondta a Népszavának Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke. Mint emlékeztetett, a két egykori Dunai Vasmű-leányvállalatnál, a hengerelt termékek előállításáért felelős Dunarolling Dunai Vasmű Kft.-nél és a folyékony üzletágat működtető Duna Furnace Dunai Vasmű Kft.-nél dolgozott az említett állomány.

A két cég felszámolásának megindulása után mára az érintett dolgozók elbocsátása 99 százalékban lezárult. Néhányan maradtak csak, akik jellemzően a felszámoló számára végeznek fenntartási vagy adminisztrációs feladatokat. A „sikersztorik” mellett azonban a vállalat egykori szakszervezeti vezetőjét jellemzően olyanok keresik, akik még nem találtak állást, és kutatják a lehetőségeket. - Ez érthető is, hiszen alapvetően ők azok, akik elkeseredésüknek, csüggedtségüknek hangot adva hívnak – folytatta. A másik oldal magatartása is érthető, hiszen aki talált munkát, az vélhetően azért nem keres ezzel a hírrel, mert talán megkönnyebbült. Ezzel együtt közülük is akad olyan, aki megosztaná tapasztalatait vagy élményeit. Ebből a körből viszont többen is jelezték, hogy

örülnek ugyan a munkájuknak, de ha az acélműben valami mégis életre kelne, akkor szóljanak nekik, és azonnal jönnek. Ezek a megjegyzések arra utalnak, hogy a munkahely okozta megkönnyebbüléssel együtt mégis a Dunai Vasmű az, ahol igazán otthon érezték magukat

- mondta.

Mint arról beszámoltunk, a Fővárosi Törvényszék közzététele értelmében a napokban megszűnt az egykori Dunaferr egyik már említett leányvállalatának, a Duna Furnace-nek az értékesítési eljárása. A Capital Inkom Kft., mint kijelölt felszámoló, azért döntött a folyamat megszakításáról, mert a cég értékesítése várhatóan nem lett volna eredményes. Ennek következménye, hogy a felszámoló a részvételi biztosítékokat visszautalja a jelentkezőknek.

Ezzel kapcsolatban az érdekvédelem vezetője nem akart részletekbe bocsátkozni, már csak azért sem, mert nem is nagyon lát rá a folyamatra. Véleménye szerint ugyanakkor a Dunai Vasmű ezzel lényegében padlóra került, és alighanem a következő rövid időszakban dől el, hogy végérvényesen megpecsételődik-e a mintegy 70 éves dunaújvárosi acélgyártás sorsa, vagy valamilyen más formában a felszámolók mégis megpróbálnak életet lehelni a vagyonelemekbe. Nem kizárt egy struktúraátrendezés sem, hiszen szakmai körök korábban a Népszavának jelezték: a folyékony üzletág és a hengermű szétválasztása drámai stratégiai hiba volt. Egyik sincs meg a másik nélkül. Ha most összeboronálnák őket, akkor ezen a téren akár jöhetnek lépések, és megpróbálhatják a valahogy újraindított sorokat eladni. - Ehhez sok milliárd forintra lenne szükség, és kérdéses, hogy ezt valaki hajlandó lenne-e az asztalra tenni. Ráadásul ne feledjük, eddig sem sikerült a cég hóna alá nyúlni, és nincs rá garancia, hogy ezúttal sikerülne. Arról nem is beszélve, hogy ha lenne is pénz, a most szétszéledt dolgozói állományt ismét egy tető alá hozni igencsak nehézkes feladat lenne – mondta egy neve mellőzését kérő forrásunk.

Ha pedig ez nem történik meg, akkor alighanem egy út marad a felszámolók előtt: a vagyonelemeket darabonként, egyes elemeit hulladékvasként értékesíteni. Ez pedig talán túlzás nélkül azt jelentené, hogy idejönnek egy lángvágóval, feldarabolják a nagyolvasztót, majd hulladékként eladják. Ezt én nem akarom látni, nem is biztos, hogy tudni szeretnék róla – mondta egy beszélgetőpartnerünk, a könnyeivel küszködve. Komoly félelmem, hogy innen már nincs visszaút - tette hozzá.