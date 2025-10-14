Surányi György szerint komoly megszorítások jönnek, ha kormányon marad a Fidesz

Orbán-kormány;Fidesz;Surányi György;választás 2026;

2025-10-14 18:05:00 CEST

„Teljesen mindegy, hogy a megszorítást minek fogják hívni. Ha szilvás gombóc lesz a neve, akkor is megszorítás lesz” – fogalmazott az MNB volt elnöke.

Nem számít szélsőséges változásokra kormányváltás esetén, de abban biztos, hogy ha marad az Orbán-kormány, komoly megszorítások várhatók – a többi közt erről beszélt a Forbes Money Summit című eseményén Surányi György.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke 2022-t idézte fel, utalva a tranzakciós illetékre, a bankadóra, több ezer milliárdnyi beruházás elnapolására, vagy a rezsitámogatás limitálására. „Teljesen mindegy, hogy a megszorítást minek fogják hívni. Ha szilvás gombóc lesz a neve, akkor is megszorítás lesz” – fogalmazott.

Surányi György úgy véli, a magyar gazdaság körüli diskurzust két narratíva uralja: az ellenzékhez közelebb álló szakértők válságközeli helyzetet, míg a kormányoldalnál repülőrajtot vizionálnak – tévesen. Szerinte noha közgazdasági értelemben nincs válság Magyarországon, „a növekedés mértéke alacsony”, az államháztartás alrendszerei pedig súlyosan alulfinanszírozottak és strukturális problémákkal néznek szembe. Az egészségügyben, oktatásban, innovációban vagy a honvédelemben is komoly feszültségek vannak, amelyekkel az áprilistól kormányzó oldalnak szembe kell néznie – sorolta. Hozzátette:

„A jelenlegi kormánytól nehezen tudom elképzelni, hogy a költségvetésén keresztül módosítana értékrendjén. Ha változás lesz, és új értékrend jön, akkor rendkívül széles tér nyílik az észszerű gazdálkodásra.”

Úgy látja, a nemzeti konzultáció és a közmédia százmilliárdos támogatásának megvágása, az állami cégeken kicsorgatott pénzek ellenőrzése és a szerencsejáték megadóztatása mind olyan tételek, amelyeken keresztül egy 2–2,5 százalékos bevételgeneráló hatás várható. Surányi szerint további mozgásteret teremthet, ha mindez kiegészül a jelenleg befagyasztott uniós forrásokkal.