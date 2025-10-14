Lázár János szabadon engedte a fantáziáját, a fiatalok hét perc után inkább leléptek

Fidesz;Kaposvár;sajtótájékoztató;Lázár János;választás 2026;

2025-10-14 20:30:00 CEST

Az építési és közlekedési miniszter tett néhány kijelentést, amely homlokegyenest ellentmond a magyar történelemnek. Riport a kaposvári Lázárinfóról.

Kedd délután öt órakor trombita szólalt meg Kaposváron. A méltatlanság miatt lemondatott egykori szombathelyi, illetve szegedi politikus, Szabó Bálint, aki lassan ugyanolyan elmaradhatatlan kelléke a Lázárinfóknak, mint a miniszter zöld pulóvere, A börtön ablakában közismert dallamával fogadta az építési és közlekedési minisztert a kormányhivatal előtt. Rajta kívül nagyjából 250-300-an vártak Lázár Jánosra, akit Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes országgyűlési képviselője konferált fel, háttérbe szorítva ezzel Szita Károly polgármestert, akiről a honatya köszöntésképpen annyit azért megjegyzett: Bajban vagyok, könnyű összekeverni a Szitát és a Tiszát.

– Na, ennyi elég volt ebből! – indult a sétálóutca felé úgy hét percnyi Lázár-szónoklat után egy tíz fős, fiatalokból álló társaság, miután addigra a miniszter nagyjából két tucatszor mondta ki a háború szót. Az ifjak érkezésükkor is kilógtak a hallgatóság soraiból, amit maguk is megjegyeztek, látva, hogy a jelentős többség a hatvan pluszosok táborát gyarapította. Lázár János körülbelül félórás választási propagandabeszédet tartott az időnként tapsoló hallgatóságnak, többször is kiemelve számukra a lényeget: csak a Fidesz garantálja Magyarországon a békét, a függetlenséget, a biztonságot, a migránsmentességet, a munkalehetőséget, a saját otthont, az olcsó áramot és gázt, valamint az alacsony adókat.

Beszéde közben a miniszter néhányszor igencsak szabadjára engedte a fantáziáját, például kijelentette, a Nyugattal ellentétben Magyarországnak nincsenek tervei Ukrajnával a háború után sem, ahogyan a magyarság az elmúlt ezer évben is csak a Kárpát-medencében gondolkodott, nem akart senki gyarmatosítani, más területeket elfoglalni, ami elég szelektív történelemképre utal, például Horvátország, Halics, Havasalföld, Nagy Lajos nápolyi vagy Mátyás király Bécs elleni hadjárata némileg ellentmond a miniszteri állításnak.

Ahogyan a városban látható török, ukrán és filippínó vendégmunkások is annak a kijelentésének, hogy ha marad a Orbán-kormány, akkor Kaposváron nem lesz egyetlen migráns sem.

Természetesen a választási ígéretek sem maradtak el, Gelencsér Attilával közösen bejelentették a kórház belgyógyászati tömbjének, valamint a nővérszállónak a felújítását, illetve, hogy jövő év végén megkezdődik Pécs és Szigetvár négysávos útösszekötésének építése, mely a majdani Kaposvár-Szigetvár 67-es gyorsúttal kapcsolódva időben közelebb hozza egymáshoz a két megyeszékhelyt. A lázári monológ – és lapzártánk – után szokás szerint a hallgatóság kérdezhetett a minisztertől.