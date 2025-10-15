Szijjártó Péter elmagyarázta a Putyin-párti orosz lapnak, hogy a Barátság-vezeték elleni támadás a szuverenitás megsértése

Oroszország;Szijjártó Péter;szuverenitás;Barátság kőolajvezeték;

2025-10-15 11:48:00 CEST

A magyar külügyet ért 2021. évi orosz hackertámadás, és Szijjártó Péter orosz állami kitüntetése nem került szóba a szuverenitás témakörében.

Magyarország számára stratégiai fontosságú az Oroszországgal való együttműködés az energiaellátás területén - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Putyin-párti orosz Izvesztyijának.

„Minden a racionális megközelítésen múlik: racionálisan nézve az oroszországi energiatartalékok fontosak Magyarország számára. Ezért nem szeretek sem ideológiai, sem politikai értékeléseket adni. Problémánk van az energiaforrásokkal, és az én feladatom az, hogy biztosítsam azok biztonságos ellátását az ország számára. Oroszország nélkül pedig fizikailag lehetetlen lett volna. Tehát igen, az együttműködés Oroszországgal nagyon fontos számunkra” – mondta el Szijjártó Péter a megszokott kormányzati kommunikációs elemeket.

Szijjártó Péter az orosz portálnak elmondta, hogy a csővezetékek számának növekedése közvetlenül befolyásolja az energiaellátás biztonságát. Megemlítette azt is, hogy Szerbia esetében komoly problémákat okoz, hogy egyetlen ellátási útvonal van. Majd rátért arra, hogy a Barátság vezeték kritikus fontosságú Magyarország energiabiztonsága szempontjából, nélküle az ország fizikailag nem lenne képes üzemanyaggal ellátni magát más infrastruktúra hiányában. Ezért a vezeték bármilyen sérülését Magyarország nemzeti szuverenitásának megsértéseként értékeli, mivel az energiabiztonság annak szerves részét képezi.

Szijjártó Péter a nyilatkozatban reményét fejezte ki, hogy az Európai Unió támogatja az energiaellátás biztosítását, de jelenleg nem érez jelentős segítséget Brüsszel részéről.

Az orosz energiahordozókról való leválás szükségességét újabban Donald Trump amerikai elnök is pedzegetni kezdte, illetve szankcionálni azokat az országokat, amelyek még mindig orosz olajat és gázt vesznek. Az Orbán-kormány azonban ennek ellenére sem hajlandó váltani, s állítása szerint ennek okait a Trump-adminisztrációnak is elmagyarázták. A magyar kabinet a lehetséges alternatívákkal összefüggésben azt is állítja, hogy Horvátország nyerészkedni akarna a szállításon, ezt a horvát kormány tagadja.