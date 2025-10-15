Újra gladiátorjátékokat tarthatnak a római Colosseumban

Olaszország;Colosseum;gladiátorok;

2025-10-15 13:49:00 CEST

Az amfiteátrum előtt fotózkodó „álgladiátorokat” pedig száműzik, így csak remélhetjük, hogy nem halálig fognak tartani a mérkőzések.

Kinyitná a Colosseumot a kulturális rendezvények és a város lakói előtt az ókori amfiteátrum új igazgatója, Simone Quilici, aki gladiátorjátékokat és popkoncertet is ígért a La Repubblicának adott szerdai interjúban.

Simone Quilici október 20-tól foglalja el a világ egyik legismertebb műemléke igazgatói székét. Az építész és környezetmérnök az utóbbi hat évben a via Appia régészeti parkját vezette, és határozott elképzelései vannak, min szeretne megváltoztatni a Róma közepén álló Colosseum működésében.

Az MTI szemléje szerint az igazgató legfontosabb feladatként azt emelte ki, a Flavius-dinasztia 80-ban felavatott amfiteátruma ne puszta turistalátványosság legyen, hanem nyissa meg kapuit a város lakosai és a kulturális események előtt is. Elmondta, hogy a Colosseum tavaly tizennégy millió látogatót számlált, ami meghaladta a párizsi Louvre és az Eiffel-torony adatait, de szerinte a rómaiak nem mennek be a Colosseumba. Úgy vélte, a tömegturizmus elriasztja azokat, akik nem akarnak órákat sorban állni, vagy nyugodtabb körülmények között akarják megnézni az amfiteátrumot.

A megoldás Simone Quilici szerint az lehet, ha a Colosseumot övező kerítés helyett szabadabb hozzáférést biztosítanak, több belépőkapu megnyitásával, valamint a tervek között szerepel egy új útvonal is, amely a Capitolium-dombjától, a Forum Romanumon át egyenesen a Colosseumba vezeti a látogatókat. Annál is inkább, mivel a Colosseum igazgatója hatáskörébe tartozik a Forum Romanum és a Palatinus-dombon álló császárpaloták alkotta régészeti park is. Hozzátette, a turisták többsége két napra vagy egy hosszabb hétvégére érkezik Rómába, amibe csak a Colosseum fér bele kevés más látványossággal, így mindenki az amfiteátrumot rohamozza meg, megfeledkezve a város más ókori emlékeiről.

Simone Quilici a tervek között említette a Colosseum színpadának átalakítását, ami két évet vesz igénybe, és lehetővé teszi gladiátorjátékok, klasszikus és könnyűzenei koncertek rendezését. A fellépők között elsőként Stinget és Paul McCartneyt akarja meghívni. Az igazgató bejelentette, hogy minőségi kulturális központtá kívánja átalakítani a Colosseumot, ezért száműzi az amfiteátrum előtt a turistákkal fotózkodó „álgladiátorokat”, akiknek szerinte semmi köze a történelemhez.

A Colosseum az utóbbi években számos korábban nem látogatható részét nyitották meg a turisták előtt: 2021-re zárult a műemlék teljes restaurálása, helyreállították az aréna alatti szinteket, jelenleg pedig a Colosseum előtti tér újrakövezése zajlik. 2023-ban liftet szereltek fel, ami látogathatóvá tette a felsőbb emeleteket is, október 27-én pedig egy új folyosót nyitnak meg, amelyet Commodus császár építtetett magának páholya gyorsabb megközelítése érdekében.

Ami egyébként a gladiátormérkőzéseket illeti, sokak nagy bánatára sajnos azóta sem tartották meg azt a viadalt, amelynek keretében Elon Musk és Mark Zuckerberg tech-milliárdosok páholták volna el egymást a Colosseumban. Pedig az ötlet komolyan felmerült, Gennaro Sangiuliano olasz kulturális miniszter be is dobta magát az ügyben, a Tesla és a Meta vezérei pedig eleinte vevőnek is mutatkoztak rá. Elon Musk és Mark Zuckerberg között azt követően merült fel nézeteltéréseik ketrecharccal történő rendezése, hogy előbbi Twitteren történt hatalomátvétele és a posztok szabályozásának liberalizálása után a Meta részéről felmerült egy „józanul működtetett Twitter” elindítása. Ez azóta meg is történt, a Threads nevű alkalmazással.