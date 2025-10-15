Daniel Freund feljelentette Orbán Viktort, mert azt gyanítják, a magyar titkosszolgálat támadta kémprogrammal a telefonját

feljelentés;Orbán Viktor;kémprogram;Daniel Freund;

2025-10-15 17:27:00 CEST

Az Orbán-kormány egyelőre hallgat.

Büntetőfeljelentést tett Orbán Viktor ellen Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő a Politico szerint, miután az EP-választások előtt kémprogram segítségével megpróbálták feltörni az e-mail fiókját, igaz, sikertelenül.

Az Orbán-kormány elszánt kritikusa hírében álló német politikus a Polgárjogi Társaság nevű német civil szervezettel közösen adta be beadványát „Orbán Viktor és ismeretlen tettesek” ellen, melyben a nyugat-németországi Krefeld államügyészét és a kiberbűnözéssel foglalkozó hatóságokat vizsgálat megindítására kérte. A kiadott közlemény szerint Daniel Freund úgy fogalmazott: „vannak arra utaló jelek, hogy a magyar titkosszolgálat áll a támadás mögött.”

A feljelentés bemutatott egy e-mailt, amelyet egy magát ukrán diáknak valló személy küldött Daniel Freund európai parlamenti e-mail címére 2024 májusának végén. Az üzenetben arra kérték a képviselőt, hogy írjon egy rövid üzenetet, amelyben megosztja „Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásával kapcsolatos nézeteit”, valamint küldtek egy linket. A linkre Daniel Freund értelemszerűen nem kattintott rá.

Az EP-képviselő mindenesetre figyelmeztetést is kapott, hogy a link feltehetően kémprogramot tartalmaz, amelyet feltehetően az izraeli Candiru nevű cég fejlesztett, s amelyet 2021-ben a Joe Biden vezette amerikai adminisztráció is feketelistára tett. Az Európai Parlament informatikai szakértői szerint a magyar kormány állhat a történtek mögött - közölte Daniel Freund, hozzátéve: „ez nem meglepő, Orbán megveti a demokráciát és a jogállamiságot. Ha a gyanú beigazolódik, az felháborító támadás lenne az Európai Parlament ellen.”

Az Orbán-kormány lapszemlénk írásáig nem reagált a Politico megkeresésére. Az ugyanakkor nem lenne egyedülálló dolog, hogy a magyar kabinet Izraelből vásároljon kémprogramot: ismert, hogy az Orbán-kormány is beszerezte a Pegasus-kémszoftvert, amellyel Magyarországon ellenzéki politikusokat, kormánykritikus újságírókat, ügyvédeket, polgármestereket hallgattak le. Arról pedig a VSquare és a Direkt36 újságírója, Panyi Szabolcs nyomán augusztusban számoltunk be, hogy a Candiru kémprogramját nagy eséllyel az Orbán-kormány is használja.