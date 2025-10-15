Kudarc az állami lakásfelújítási program

állami támogatás;uniós támogatás;energiahatékonyság;lakásfelújítási program;energiahatékonysági pályázat;otthonfelújítás;

2025-10-15 17:15:00 CEST

Bár az egyszeri polgár csak úgy kapkodja a fejét a kormányzati lakásprogramok zajában, az otthonfelújításokat valójában alig támogatja a kabinet.

Szerdán az Energiaügyi Minisztérium (EM) újabb könnyítéseket jelentett be az Otthonfelújítási Programban (OFP). Ez egyszersmind a tavaly júliusban induló, uniós hátterű energiahatékonyság-ösztönző csomag csődjének beismerése - vélik szakértők.

Bár az egyszeri polgár csak úgy kapkodja a fejét a kormányzati lakásprogramok zajában, az otthonfelújításokat valójában alig támogatja a kabinet. A papíron létező, ám kevesek érdeklődését felkeltő kiírásokat inkább átalakítják vagy halkan megszüntetik. Pedig a hazai energiafogyasztás a 3-4 millió elavult, felújításérett lakás miatt változatlanul az uniós átlag többszöröse.

A szakemberek által évtizedek óta várt első ténylegesen hatékonysági szemléletű OFP hosszadalmas brüsszeli egyeztetések után tavaly júliusban vált elérhetővé. 30 százalékos tanúsított energiamegtakarítás érdekében akkor jövedelemtől függően akár 2,5-3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás járt, amihez legfeljebb egymillió forint önrész mellett 6 millió forintig arányos mértékű kamatmentes hitelt is fel kellett venni. Bár a 108 milliárdos keretet mindössze 20 ezer családi házhoz szabták, a várt roham elmaradt.

Szakértők ezt az ördögi részletekkel magyarázták: a beadás szinte teljesíthetetlen papírmunkát igényelt, a hiteltől mindenki megrettent, a közreműködő – azóta megszüntetésre ítélt – állami ÉMI Nonprofit Kft. egyes fontos adatokkal sokáig adós maradt. Noha az illetékes szaktárca azóta több könnyítést is bejelentett, a látszólag ünnepélyes közlemények mélyén megbúvó számok, kiváltképp az érintettek milliós száma tükrében, hibahatár alatti érdeklődésről tanúskodtak. A hivatalos pályázati portálon a beérkezett igények mutatója szerdán is 0 százalékon állt, bár az önkritikát újfent nélkülöző friss EM-közlemény vége szerint a 20 ezres keretre az elmúlt közel másfél év során 46,6 milliárd forint értékben 8300 kölcsönkérelem érkezett be. Közülük 4300-an eddig összesen 18,2 milliárd forintot kaptak.

A bejelentés szerint a januárban 3-3 millióban meghúzott, jövedelmifeltétel-mentesített felső határ immár 5-5-re nő, az önerőigény legfeljebb 526 ezerre csökken és új kapcsolódó tevékenységek is elszámolhatók. A 30 százalékos megtakarítási és az arányos hitelfelvételi kötelezettség megmarad.