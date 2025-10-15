Első fokon pert vesztett a Hell a TASZ ellen

per;TASZ;sajtószabadság;nyilvánosság;vagyoni helyzet;HELL;

2025-10-15 17:47:00 CEST

A Barabás testvéreknek nem tetszett, hogy a Forbes megbecsülte vagyoni helyzetüket.

Első fokon elveszítették a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ellen indított perüket a Hell Energy tulajdonosai. Barabás Ernő és Barabás Zsolt szerint a jogvédő szervezet megsértette becsületüket és jó hírnevüket, amikor kommunikációs felületein beszámolt azokról az eljárásokról, amelyekkel a vállalkozók a TASZ által képviselt Forbes magazint próbálták megakadályozni abban, hogy a lap közöljön adatokat a becsült vagyoni helyzetükről – olvasható a szervezet szerdai, lapunknak megküldött tájékoztatásában.

Szerdán a Fővárosi Törvényszék elutasította a Barabás testvérek valamennyi kereseti kérelmét. A bíróság döntése lényegében minden pontban a TASZ álláspontját támasztotta alá: megállapította, hogy a szervezet közlései nem minősültek valótlan állításnak vagy sértő tartalomnak, a vitatott vélemények nem voltak lekezelők, megalázók vagy bántók, illetve egy részük nem is a felperesek személyére irányult. A Hell tulajdonosainak a TASZ javára perköltséget kell megfizetniük.

A bíróság a TASZ érvelésével összhangban kimondta, hogy a Barabás testvérek gazdasági és ennek következtében társadalmi befolyásuk alapján közszereplőnek minősülnek, az általuk vitatott kijelentések pedig közérdeklődésre számot tartó ügyekkel kapcsolatosak. A per kulcskérdése az volt, hogy Barabásék személyiségi jogainak védelme indokolttá teheti-e a jogvédő szervezet véleménynyilvánítási szabadságának korlátozását.

A Barabás testvérek korábban ügyvédi felszólító levélben tízmillió forintos sérelemdíjat, nyilvános bocsánatkérést, valamint a róluk szóló bejegyzések eltávolítását követelték a TASZ-tól, miután a jogvédő szervezet arról számolt be, hogy közreműködésével a Forbes jogerősen megnyerte azt a pert, amelyet a Hell tulajdonosai a lap ellen indítottak. A vállalkozók a Forbes elleni eljárásokkal azt kívánták elérni, hogy róluk semmilyen információ ne jelenjen meg a nyilvánosságban, noha számottevő gazdasági befolyással rendelkeznek, állami támogatásokban részesülnek, így cégeik működése, növekedése és piaci szerepe közügynek tekinthető.

Perczel Léna, a TASZ Közéleti és Részvételi Programjának jogásza hangsúlyozta, hogy a Forbes elleni eljárásokhoz hasonlóan a TASZ-szal szemben indított per is a közéleti vita elhallgattatását szolgálta, azzal a céllal, hogy az ilyen eljárások elriasszák és anyagilag megterheljék az érintetteket a közéleti részvételtől. Hozzátette, hogy a kereseti kérelmek megalapozatlansága ezt egyértelműen bizonyítja, és a szólás- és sajtószabadság védelmére hivatott szervezetként továbbra is fellépnek az efféle cenzúrakísérletekkel szemben.