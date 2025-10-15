Lázár János szerint értelmezhetetlen dolog az Európai Unióban kémkedni

Európai Unió;NATO;Lázár János;kémügy;

2025-10-15 17:18:00 CEST

Különben is, a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot Magyar Péter jelentette.

Értelmezhetetlennek tartja mind az Európai Unión, mind az Észak-atlanti Szerződés Szervezetén (NATO) belüli kémkedést az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János egy szerdai Facebook-videójában arról beszélt, hogy mindkét szervezetben és szövetségben barátok, szövetségesek, harcostársak működnek együtt, akiknek egymással szemben semmilyen titkuk nincs. A miniszter hozzátette, ha lennének ilyen titkok Magyarország ellen, vagy ha egy „megbolondult” szövetséges ilyen lépéseket tenne velünk szemben, az ellenséges cselekedeteket természetesen el kellene hárítani, és a kapcsolódó titkokat meg kellene szerezni. A bejegyzés szövegében azt is jelezte, hogy a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot az akkor diplomataként Brüsszelben dolgozó Magyar Péter jelentette.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a Direkt36 oknyomozó portál szerint a 2010-es évek közepén a magyar Információs Hivatal – amely abban az időben Lázár János felügyelete alá tartozott – Brüsszelben próbált uniós intézményeknél dolgozó magyarokat beszervezni belső információk megszerzése érdekében. A tevékenység látványosan zajlott, ezért az gyakorlatilag nyílt titoknak számított.

A fideszes politikus erre reagálva elmondta, nem emlékszik minden részletre, de ha a magyar hírszerzés valóban a nemzeti érdekeket védte Brüsszelben, akkor ő inkább kitüntetné a résztvevőket, nem pedig elmarasztalná őket.

A cikk Várhelyi Olivér nevét is megemlíti, aki 2015 és 2019 között vezette a brüsszeli állandó képviseletet. A beszámolók szerint ekkor helyeztek el ott diplomatafedésű hírszerzőket, de nincs bizonyíték arra, hogy a jelenlegi uniós biztos közvetlenül részt vett volna a beszervezésekben. Várhelyi Olivér tagadta, hogy tudott volna ezekről. Ursula von der Leyen bizottsági elnök mindenesetre személyes magyarázatot kért tőle az ügyben.