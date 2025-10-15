Vlagyimir Putyin Moszkvában fogadta Szíria új államfőjét

Oroszország;Moszkva;Szíria;Vlagyimir Putyin;

2025-10-15 17:58:00 CEST

Miután előzőleg ő adott menedéket Bassár el-Aszad korábbi szíriai vezetőnek.

Oroszország mindig a szíriai nép érdekeit tartotta szem előtt a Szíriával való kapcsolataiban - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor szerdán a Kremlben fogadta Ahmed as-Saraát, Szíria ideiglenes államfőjét.

Vlagyimir Putyin a találkozónak a több orosz tévécsatorna által élőben közvetített nyilvános szakaszában arról beszélt, hogy Oroszország és Szíria között az évtizedek során különleges kapcsolatok alakultak ki, amelyek mindig barátiak voltak. Kijelentette továbbá, hogy Moszkva kész rendszeres konzultációkat folytatni Damaszkusszal a külügyminisztériumok szintjén. „Több mint 80 éve tartunk fenn diplomáciai kapcsolatokat, amelyek 1944-ben, a Szovjetunió, illetve Oroszország számára a legnehezebb időkben jöttek létre” - mondta az orosz vezető.

Vlagyimir Putyin nagy sikernek nevezte a szíriai parlamenti választások megtartását, amelyek előzménye, hogy a lázadók megdöntötték Bassár el-Aszad elnök hatalmát, és ő Oroszországban menedéket kapott.

Ahmed as-Saraa kijelentette, hogy Szíria megpróbálja újraindítani a kapcsolatokat Oroszországgal. A legfontosabbnak a stabilitást nevezte mind hazájára, mind a közel-keleti régióra értve. Megjegyezte, hogy a két országot komoly együttműködés köti össze, egyebek között anyagi téren is. A szíriai vezető köszönetet mondott vendéglátójának a fogadtatásért, és jelentősnek nevezte a látogatást.

A látogatást megelőzően Saraa interjút adott az amerikai CBS televíziónak, és ebben hangoztatta, hogy Szíria a stratégiai érdekein alapuló, békés kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Kínával, és hogy az új szíriai vezetés pozitív jelzéseket kapott. Az elnök szerint Damaszkusz kapcsolata Moszkvával nem áll ellentétben a Nyugattal, konkrétan az Egyesült Államokkal való együttműködésével.

Saraa a korábbi tervek szerint a szíriai küldöttség vezetője lett volna az Oroszország és az arab államok erre a hétre Moszkvába meghirdetett csúcstalálkozóján, amelyet azonban egy későbbi időpontra halasztottak.

Szíriában 2024. november végén ellenzéki fegyveres csoportok támadást indítottak a hadsereg állásai ellen, elfoglalták a második legfontosabb várost, Aleppót, majd decemberben bevonultak Damaszkuszba. Aszad lemondott elnöki tisztségéről és elhagyta az országot. Január végén Saraát nevezték ki államfővé átmeneti időszakra.