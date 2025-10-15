Legkevesebb öten meghaltak, amikor robbanások rázták meg Kabult

Afganisztán;robbantás;Kabul;

2025-10-15 20:42:00 CEST

Egyelőre nem tudni, ki áll a merényletek mögött.

Legkevesebb öt ember életét vesztette, és harmincöten megsérültek az afgán fővárosban, két robbanásban, amelyek szerdán az esti órákban következtek be – közölte az Emergency olasz szervezet, amely egy kórházat üzemeltet Kabulban.

Zabihullah Mudzsáhid, az afganisztáni tálib kormány szóvivője szerint egy olajtartály és egy áramátalakító robbant fel.

A robbanások azelőtt történtek, hogy életbe lépett a Pakisztán és Afganisztán közötti 48 órás tűzszünet a szerdára virradóra kitört összecsapások nyomán.

„Sérültekkel teli mentők jöttek, és megtudtuk, hogy a kórházunktól néhány kilométerre robbanások voltak” – mondta Dejan Panic, a civil szervezet vezetője. „Negyven ember érkezett, köztük nők és gyerekek. (…) Sajnos megérkezésükkor öten már nem éltek”

– tette hozzá.

Az AFP helyszínen lévő tudósítói arról számoltak be, hogy a városközpontból fekete füst szállt fel, számos mentőt mozgósítottak, és a biztonsági erők tagjai lezárták a belvárost.

Már a múlt héten is több robbanásról érkeztek jelentések Kabulból és környékéről. Az afganisztáni tálibok egyik katonai egysége akkor pakisztáni légicsapásokat emlegetett, és nem sokkal később a két ország határán fegyveres összecsapások törtek ki – olvasható a Magyar Távirati Iroda (MTI) hírében.