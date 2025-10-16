Feljelentést tett a Szabadság téri székház Matolcsy-féle felújításának ügyében az Magyar Nemzeti Bank

MNB;felújítás;székház;

2025-10-16 07:21:00 CEST

Hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a jegybank.

A feljelentés alapjául a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának felkérése alapján készített szakértői jelentés szolgál, amely a székház felújítását jogi, műszaki, műemléki és építésgazdasági szakértők bevonásával vizsgálta.

A közleményben az áll, a szakértői jelentés azt is rögzíti, hogy

a Magyar Nemzeti Bankot vagyoni hátrány érte, amely alapján az MNB igazgatósága a rendelkezésre álló valamennyi jogi eszközt igénybe veszi a felmerült kár orvoslása érdekében.

„A Magyar Nemzeti Bank új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett. Ennek érdekében hivatalba lépését követően mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, valamint áttekintette és racionalizálta a jegybank működését. Az új vezetés hivatalba lépése óta hangsúlyozza, hogy a jegybank a jövőben a törvényi mandátumának megfelelő tevékenységek mentén alakítja működését, az ezen kívül eső tevékenységeket mérsékli” – közölte a jegybank.

Mint ismert, a felújítást nettó 55 milliárd forintért a Raw Development Kft. végezte el, amelynek tulajdonosa Somlai Bálint, a jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a barátja és üzletfele. Az felügyelőbizottsági jelentése szerint felújításra szükség volt, amelynek költségét az előzetes becslés nettó 41,1 milliárd forintra tett még 2019-ben. Ennek ellenére a nyertes Raw Dewelopment 2020 októberében nettó 55 milliárd forintért kapta meg beruházást. Az MNB egyébként a rekonstrukció indításakor hangsúlyozta, hogy a felújítás költségeit „az évek óta nyereséges” gazdálkodásból fedezik. (Az MNB közfeladatot lát el, közpénzből gazdálkodik, ezért a nyeresége is annak tekinthető.) Lázár János építési és közlekedési miniszter Vadai Ágnes DK-s képviselő újabb leállítandó fővárosi beruházásokról szóló kérdésére listát küldött 2023-ban, amelyben az MNB-székház felújítása is szerepel mint törlendő tétel.

A Telex tegnap számolt be arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank lehívta a Raw Development Kft. bankgaranciáját. Az időközben a másfélszeresére dráguló munkálatok ugyanis az év elején befejeződtek, így Somlai korábban azt nyilatkozta, hogy már csak a kisebb garanciális javítási utófeladatok voltak hátra. Az MNB szerint a Raw Development ezeket mulasztotta el teljesíteni a kijelölt határidőre, ezért nyúlnak most a portál értesülése szerint sokmilliárdos nagyságrendű bankgaranciához.