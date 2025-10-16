A Blaha Lujza téren, a Deák téren és a KÖKI-n már elindult a térgondnoki szolgálat

Budapest;Karácsony Gergely;Blaha Lujza tér;KÖKI;Deák tér;Budapesti Közművek;térgondnok;

2025-10-16 13:52:00 CEST

November 1-től az Etele tér, az Örs Vezér tere és a Széll Kálmán tér következik.

Elindult a térgondnoki szolgálat, amit a budapesti, nagy forgalmú közterek tisztaságának biztosítása érdekében – a korábbi magyar tapasztalatokat és a nyugat-európai nagyvárosi gyakorlatot elemezve – állított fel a fővárossal közösen a Budapesti Közművek.

A Főpolgármesteri Hivatal erről szóló, lapunkhoz is eljuttatott közleménye kiemeli, a térgondnoki rendszer célja a terek köztisztaságának további javítása. Ahogy Karácsony Gergely a Facebook-posztjában elmondta: „a térgondnokok mindent megtesznek azért, hogy felhívják a figyelmét mindenkinek, aki használja ezeket a közterületeket, hogy vigyázzunk rájuk, hiszen Budapest mindannyiunk közös otthona…. tulajdonképpen ők lesznek a terület szeme, füle és egy kicsit a lelke is.” A térgondnokok figyelemmel kísérik a környezet állapotát, kapcsolatot tartanak a közterület használóival és üzemeltetőivel, miközben aktívan részt vesznek a köztisztaság fenntartásában. A rendszer alapgondolata a köztisztaság iránti sokszereplős, közös felelősségérzet, ezért a Budapesti Közművek várja a programhoz csatlakozni kívánó önkormányzatok és gazdasági szereplők jelentkezését is.

A Budapesti Közművek a programot hat nagy forgalmú fővárosi téren indítja el.

Három kiemelt helyszínen – a Blaha Lujza téren, a Deák téren, és a KÖKI-n – már zajlik az új szolgáltatás, három további helyszínen – az Etele téren, az Örs Vezér téren és a Széll Kálmán téren – pedig november 1-vel indul a feladatellátás.

A térgondnokok hajnaltól késő estig két műszakban dolgoznak kézi eszközökkel és gépi támogatással segítve a terek tisztaságának és rendezett megjelenésének megőrzését. A térgondnokokat a Budapesti Közművek az adott térre dedikáltan foglalkoztatja, munkakörük szerint folyamatosan a körülhatárolt területen tartózkodnak, köztisztasági szemlét végeznek, kezelik a palackgyűjtés vagy a varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedik az útjukba kerülő szemetet, szükség esetén pedig felkérik az illetékes fővárosi vagy kerületi önkormányzati szolgáltatókat, illetve az érintett elárusítóhelyeket a kezelésükbe tartozó hulladékgyűjtők soron kívüli ürítésére. A térgondnokok fontos feladata, hogy udvariasan fellépjenek a közterületi normák felelős, környezettudatos betartatása érdekében a járókelők, az elárusító-helyek, vagy a kutyasétáltatók felé. A térgondnokok a gyakorlatban szorosan együttműködnek a köztisztaság biztosítása érdekében a különböző fővárosi cégekkel, kerületi szolgáltatókkal, de a téren működő vállalkozásokkal is. Szükség esetén pedig azonnal értesíteni tudják a rendőrséget, vagy a mentőszolgálatot.

A térgondnokok jól beazonosítható, a Budapesti Közművek logójával ellátott egyenruhában végzik feladatukat. A közlemény szerint az új munkakörökre a Budapesti Közművek a szükséges forrást belső átcsoportosítás révén biztosítja. A társaság ugyanakkor keresi a köztisztaság közös ügye iránt elkötelezett, az adott téren aktív gazdasági szereplőket – áruházakat, étteremlánc-üzemeltetőket és további intézményeket – és várja az együttműködésre nyitott kerületi önkormányzatokat is.

A társaság várakozása szerint így kiépülő partnerkapcsolatok fényében születhet a későbbiekben döntés a térgondnoki rendszer további bővítéséről.

A főváros közterületeinek használóit, illetve a járókelők számára működő élelmiszer-árusító egységeket a Budapesti Közművek arra kéri, hogy a jövőben segítsék a térgondnokok munkáját.