Hadházy Ákos szerint könnyen lehet, hogy vissza fogják vonni a Bosnyák téri gigaberuházás építési engedélyét

2025-10-16 13:32:00 CEST

A független országgyűlési képviselő úgy véli, ebben a történetben minden benne van a hatalmi arroganciából, a korrupcióból és a demokrácia leépítéséből.

„Ma átadják a Tiborcz István haverja által a Bosnyákon épített gigaberuházás egy részletét, az új plázát. Már ez is hatalmas forgalmi terhelést jelent a környéken, de aztán tavasszal jön a feketeleves: beköltözik a teljes NAV és a teljes fővárosi kormányhivatal és még ki tudja, hány állami szervezet. Így egyik pillanatról a másikra több tízezer dolgozó, ügyfél és vásárló fog naponta megjelenni a Bosnyák tér környékén” – hívja fel a figyelmet egy Facebook-posztban Hadházy Ákos a Népszava csütörtöki cikke nyomán.

A független országgyűlési képviselő elfelejtette megemlíteni cikkünket, de kiemeli, ehhez építettek ugyan 3300 parkolót, de a valaha ide tervezett 4-es metrónak se híre, se hamva, a buszok már így is full kapacitással dolgoznak, az utak semmit nem szélesedtek, a felszíni parkolók száma még csökkent is. A politikus megjegyzi, könnyen lehet, hogy a beruházás építési engedélyét végül vissza fogják vonni és az épületkomplexum nem kaphat használatbavételi engedélyt sem. Egy rendszerváltás esetén biztosan nem – folytatja Hadházy –, hiszen a beruházásnak nincsen környezetvédelmi engedélye.

Ugyanis – mint a Népszava megírta – a beruházás környezeti hatásait most utólag tervezik értékelni. A Pest Vármegyei Kormányhivatal 2022-ben megállapította, hogy a beruházásnak nincs jelentős környezeti hatása, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása sem szükséges, de a határozatot tavaly megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék és új eljárás lefolytatására kötelezte a környezetvédelmi hatóságot. A Pest megyei kormányhivatal idén megkérdezte a beruházót, hogy hol tart a beruházás, amely arról tájékoztatta, hogy a „Zugló Városközpont” projektnek már a II. és a III. üteme is 100 százalékos készültségű, így az előzetes hatásvizsgálatnak már nem sok értelme van. A beruházást ezért környezetvédelmi teljesítményértékelés keretében vizsgálja a hatóság. Az eljárás idén szeptemberben indult.

Lapunk arról is beszámolt: nem hívták meg a kerület polgármesterét az új zuglói bevásárlóközpont mai átadására. Ez aligha véletlen: több hónapos tárgyalássorozat után sem sikerült megállapodni a Bosnyák tér mögött felépült hatalmas irodaházakkal telezsúfolt negyed beruházójával. A XIV. kerületi önkormányzatban már rakják össze a perindításhoz szükséges dokumentum-köteget, terveik szerint még az idén beadják a keresetet a 6,7 hektáros területen építkező Bayer Construct Zrt. ellen.

Hadházy Ákos összegzése szerint a Bosnyák téri „szörnyberuházás” történetében minden benne van a hatalmi arroganciából, a korrupcióból és a demokrácia leépítéséből.

„Orbánék sorozatos jogtiprással, rendeletekkel egyengették Tiborcz haverjának (vagy magának Tiborcznak) az útját azzal, hogy az önkormányzattól szinte minden lehetőséget elvettek arra, hogy a szörnyberuházás negatív hatásait enyhíthesse. A beruházás így elkészült. Amit az önkormányzat még megtehet – és remélem, meg is fog tenni –, hogy a maradék jogi lehetőségeket továbbra is kihasználja. Ezentúl pedig kártérítési pereket indít a beruházó ellen” – zárja Facebook-bejegyzését a képviselő.