Orbán Viktor egyelőre nem akar jövendőbeli szomszédainkkal foglalkozni

Ukrajna;Orbán Viktor;nemzetpolitika;

2025-10-16 15:22:00 CEST

Azt nem tudni, hogy Oroszországra célzott-e.

Az amerikai békeerőfeszítések kicsorbultak az európaiak ellenállásán; ha az európai vezetők nem tennének meg mindent annak érdekében, hogy az amerikai elnök sikertelen legyen a végrehajtásukkal, akkor már létrejött volna az orosz-ukrán, európai és amerikai megállapodás - jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) csütörtöki plenáris ülésén Budapesten a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Orbán Viktor mondandójában kitér a háború miatt lefoglalt orosz valutatartalék kérdésére, amelynek 150 és 170 milliárd euró között van az értéke. Hozzátette, felvette a kapcsolatot az oroszokkal, mert tudnia kell, hogy ha ezt a vagyont elveszik és az ukrán kiadások finanszírozására fordítják, akkor milyen ellenlépések várhatóak, például az Oroszországban lévő magyar vállalatok vagyonát el fogják-e kobozni vagy sem. Ha a cégek vagyonát lefoglalják, akkor elég nehéz indokot találni arra, Magyarországnak miért kellene támogatnia a befagyasztott orosz vagyon elvételét - tette hozzá. A szomszéd országokkal ápolt kapcsolatokat értékelve elmondta, Ukrajna ellenséges Magyarországgal szemben, és ez nem hagyja érintetlenül a helyi magyar kisebbséget sem. Az ukránok mélyen beépültek a magyar politikába és gazdaságba - jelezte, hozzátéve: Ukrajna komoly ország, minden nehézsége ellenére komolyan kell venni, ha a külhatalmi érdekérvényesítés képességéről van szó.

Magyarországon is erős kapcsolatokat építhetnek ki a médiától kezdve a politikán keresztül a gazdasági életig, azzal a céllal, hogy megváltoztassák a magyra kormány úgynevezett „szuverenista” külpolikáját. Hozzátette: nem érdemes indulattal viszonyulni ehhez a kérdéshez, fordított helyzetben mi is ezt tennénk, talán kicsit elegánsabban. Ukrajnának az az érdeke, hogy minél több európai országot belevonjon a háborúba, amely számára létkérdés, mi azonban őrizzük meg a hidegvérünket - szorgalmazta.

A kormányfő sorra vette a velünk szomszédos országokat majd - legalábbis a 444.hu beszámolója szerint - így zárta a felsorolást: „Remélem nem hagytam ki senkit. Jövendőbeli szomszédokról most ne beszéljünk, azt egy másik alkalommal majd”. Azt nem tette egyértelművé, hogy ezzel a megjegyzéssel Oroszroszágra utalt-e, netán valaki másra.