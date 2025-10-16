Schobert Nobert is alapított egy Digitális Polgári Kört

Schobert Norbert;Rubint Réka;Digitális Polgári Körök;

2025-10-16

Rubint Rékával együtt azt ígéri, hogy politikamentes lesz.

Digitális Polgári Kört alapított Rubint Réka és Schobert Norbert.

Az üzletember egy csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta, testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés. A Fitt Magyarországért nevet viselő Digitális Polgári Kört politikamentesnek ígéri, mivel az egészségmegőrzést ideológiai táborokon átívelő küldetésnek tartja. „Ezt a DPK-t veletek közösen szeretnénk felépíteni olyanná, amilyennek együtt megálmodjuk. Várjuk a társalapítók jelentkezését” – zárta sorait.

Az egyik hozzászóló a poszt alatt felvetette, miként lehet politikamentes egy Digitális Polgári Kör, ha ennek ötlete éppen a jelenleg regnáló párttól származik. Schobert Norbert válasza szerint „úgy, hogy pártállástól, világnézettől függetlenül várunk mindenkit ingyenes rendezvényeinken.”

Hitvallásuk szerint digitális polgári körük össze akar fogni mindenkit, aki hinni akar önmagában és a közösség erejében, egyben hitet és példát tudnak adni azoknak, akik elindulnának, de nem mernek. Célkitűzésük, hogy egy erősebb, egészségesebb, boldogabb Magyarországot építsenek. „Hisszük, hogy a nemzet ereje az egyén egészségében rejlik. Ha egy ember feláll a kanapéról, már egy család élete változik. Ha egy közösség együtt mozog, egy város kap új lendületet. Ha egy ország hisz a saját egészségében, akkor határai közt fényesebb lesz a jövő” – fogalmaznak.