Ukrajna;polgármester;kinevezés;Odessza;ukrán állampolgárság;megfosztás;Volodimir Zelenszkij;

2025-10-16 18:35:00 CEST

Saját magát nevezte ki Odessza megbízott polgármesterévé a városi tanács titkára

Erre azután kerülhetett sor, hogy Volodimir Zelenszkij elnöki rendelettel megfosztotta ukrán állampolgárságától Hennagyij Truhanov megválasztott polgármestert.