Saját magát nevezte ki Odessza megbízott polgármesterévé a városi tanács titkára

Ihor Koval, az odesszai városi tanács titkára kinevezte ki magát csütörtökön a város megbízott polgármesterévé – írja a The Kyiv Independent. A lépés előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij elnök október 14-én megfosztotta Hennagyij Truhanovot, Odessza polgármesterét ukrán állampolgárságától, arra hivatkozva, hogy a városvezető egyben orosz állampolgár is. Az ország törvényei tiltják a kettős állampolgárságot, bár ezt az érintett politikus tagadta, és közölte, fellebbez a döntés ellen.
A vezetőcserét mindenképpen eldöntötték, amit tovább erősített a Zelenszkij szerdai döntése, amellyel Szerhij Liszakot nevezte ki az újonnan megalakult Odessza Katonai Közigazgatás élére. Odessza stratégiai jelentőségű város, Fekete-tengeri kikötőjéből indulnak Ukrajnából a gabonaszállítmányok a világ minden tájára.
Truhanov egyébként megpróbálta kijátszani a helyzetet, ugyanis ahogy megvonták az állampolgárságát, rögvest kiírta magát szabadságra október 15. és 24. között, és ez időre helyettesét, Olekszandr Filatovot nevezte ki megbízott polgármesternek. Csakhogy Koval ezzel ellentétes rendeletével az ukrán helyi önkormányzatokról szóló törvényre hivatkozva saját magát nevezte ki megbízott polgármesterré. A város tanács 70 éves titkárát Volodimir Zelenszkij embereként tartják számon. Ihort Koval politológus, az Odesszai Nemzeti Egyetem korábbi elnöke ugyan a Nép Szolgája pártjának színeiben indult a legutóbbi választáson, hivatalosan nem tagja a párt tanácsbeli frakciójának.