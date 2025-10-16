Még nem tudni, hogy két éve is ugyanaz a férfi támadott-e Jeszenszky Gézára, aki nemrég meg akarta ölni

merénylet;gyilkossági kísérlet;Jeszenszky Géza;

2025-10-16 18:33:00 CEST

A nyomozás eddigi adatai cáfolni látszanak azt a gyanúsítotti vallomást is, miszerint a férfi véletlenszerűen választotta ki áldozatait.

December 4-ig meghosszabbította a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki a rendelkezésre álló információk szerint június elején maszkot viselve, kalapáccsal támadt rá Jeszenszky Géza volt külügyminiszterre és feleségére – közölte a Magyar Nemzet megkeresésére a Fővárosi Törvényszék.

Az ügyben eljáró Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a lap kérdésére azt közölte, hogy továbbra is szakértők bevonásával vizsgálják, G. Ferenc összefüggésbe hozható-e a volt külügyminisztert két évvel korábban ért támadással is, amelyet szintén egy maszkos férfi követett el, és akinek akkor sikerült elmenekülnie. A rendőrség szerint G. Ferenc a júniusi támadást előre kitervelhette, mivel sapkát, kesztyűt és orvosi maszkot viselt, mielőtt kalapáccsal rátámadt az idős házaspárra. A támadó akkor menekült el, amikor egy közeli vendéglátóhely pincére a házaspár segítségére sietett.

A nyomozók a 70 éves férfinál a támadáshoz használt kőműveskalapács mellett egy csavarhúzót, egy benzinnel töltött befőttesüveget és egy öngyújtót is lefoglaltak. G. Ferencet a Budapesti Rendőr-főkapitányságon előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A támadás következtében a volt külügyminiszter életveszélyes koponyatörést, felesége pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A gyanúsított beismerő vallomásában azt állította, hogy nem tudta, kikre támad, hanem megmagyarázhatatlan indíttatásból, véletlenszerűen választotta ki áldozatait, ám a nyomozás eddigi eredményei ezt nem támasztják alá.