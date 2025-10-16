Kézjelzés segített egy bántalmazott nőn Balatonbogláron

rendőrség;segítség;Balatonboglár;előállítás;nők elleni erőszak;kézjelek;

2025-10-16 16:29:00 CEST

A bántalmazástól szenvedőknek bárhol hatékony lehet a titkos kézjelzés, amellyel az erőszakos elkövetőt rövid idő alatt lekapcsolhatják.

Ismét működött a néma segélykérés egy bántalmazott nőn – írja a police.hu oldalon a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az eset egészen friss, szerda este történt, amikor egy balatonboglári vendéglátóhelyre tért be vacsorázni két férfi és két nő. Az egyik nő egy óvatlan pillanatban magára vonta a pincér figyelmét, majd a néma segélykérés jelét mutatva a segítségét kérte. A pincérnek ez elég volt, hogy megértse a helyzetet. Ő a munkatársát, munkatársa pedig a rendőrséget értesítette feltűnés nélkül.

Ahogy nemrég egy budapesti hamburgerezőben kitalált segélykérő koktél, most a jól bevált kézjelzés bizonyult hasznosnak. A riasztott körzeti megbízottak az étteremben igazoltatták a társaság tagjait. – A segélykérő az intézkedést követően rögtön a mosdóba ment, ezzel lehetőséget teremtett, hogy a rendőrnővel a többiektől elkülönülten tudjon beszélni. Elmondta, hogy a volt párja, akivel együtt érkezett, fizikai erőszakkal bántalmazta őt – írták.

Az egyenruhások a 35 éves férfit elfogták és előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A bűncselekménnyel kapcsolatban megállapították, hogy a bántalmazás Sárkeresztúron történt, így haladéktalanul felvették a kapcsolatot a területileg illetékes Sárbogárdi Rendőrkapitányság munkatársaival, akik büntetőeljárás indítottak, az agresszort őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

– A néma segélykérés csupán egy aprócska mozdulat, ami egyszerre láthatatlan, de jól látható, néma, de mégis égbekiáltó, és képes arra, hogy két, akár vadidegen embert egy pillanatra összekössön, életet mentsen, vagy egy elkeseredett sorsot fordítson meg – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Amennyiben ön, illetve valaki a környezetéből kapcsolati erőszak áldozatává vált, segítségre szorul, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a 06-80/20-55-20-as számon, vagy keresse fel személyesen a területi család- és gyermekjóléti központot, illetve kríziskezelő ambulanciát!