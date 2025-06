Jeszenszky Géza szerint az ellene elkövetett merénylet egy figyelmeztetésnek tekinthető, hogy a verbális erőszak hova vezethet

merénylet;támadás;figyelmeztetés;Jeszenszky Géza;

2025-06-10 07:04:00 CEST

„Nem lennék meglepve, ha a merénylő azt mondaná, hogy hazafias felbuzdulásból akart engem meggyilkolni” – mondta a volt külügyminiszter.

„Ezt a merényletet egy figyelmeztetésnek lehet tekinteni, hogy a verbális erőszak, amit lépten-nyomon hallunk, hova vezethet. Nem lennék meglepve, ha a merénylő azt mondaná, hogy hazafias felbuzdulásból akart engem meggyilkolni, amiért én »lemondtam Kárpátaljáról«” – ezt mondta Jeszenszky Géza hétfői nyilvános előadásán a Wesley-n. A 444 azt írja, az Antall-kormány egykori külügyminisztere, a későbbi washingtoni és oslói magyar nagykövet annak ellenére is elvállalta a korábban leszervezett előadása megtartását, hogy még otthon lábadozik, csak a forma változott személyesről online-ra.

A portál összefoglalója szerint Jeszenszky Géza gyilkossági kísérletként beszélt a támadásról, és elmondta, több ezren keresték az elmúlt napokban, hogy kifejezzék aggodalmukat, és jobbulást kívánjanak. „Én nem gondoltam, hogy életveszélyben vagyok, a mentőknek is jeleztem, hogy inkább felmennék, hogy lemossam a vért, de mondták, hogy erről szó sem lehet” – idézte fel. A CT megállapította, hogy súlyos koponyasérülése van. „Nem szerettem volna kórházban maradni, mert a héten be kell fejeznem egy könyvismertetést és egy politikai esszét. Ezért is haragszom a merénylőre, mert ezekben is akadályozott. De hála Istennek a műtét sikeres volt, nincs komplikáció, gyógyul a seb” – fogalmazott. Hozzátette, „sportember vagyok, arra készülök, hogy a jövőben minden munkámat folytatni tudom, a gyógyulás útján vagyok”.

Bár az elkövető motivációjáról egyelőre nincs információ,

Jeszenszky Géza szerint maga a támadás is azt jelzi, hogy „az erre hajlamos, zavart elméjű embereket a verbális erőszak arra biztathat, hogy ha valamilyen vélt sérelmük van, erővel vegyenek elégtételt”.

Megjegyezte, hogy a külügyminisztersége alatt született, 1993-as magyar–ukrán alapszerződés miatt még mindig rengeteg kritikát kap, sokan azt hiszik, hogy Magyarország akkor mondott le Kárpátaljáról.

A 444 tudósítása szerint a volt külügyminiszter hétfői előadásában a kormány törekvéseivel szemben nagyon határozottan kiállt Ukrajna európai uniós csatlakozása mellett. „Nekünk erkölcsi kötelességünk igennel szavazni Ukrajna csatlakozására, ez alapvető nemzeti érdek és a kárpátaljai magyarok érdeke is” – mondta Jeszenszky, aki szerint ez nemhogy nem lenne hátrányos gazdasági szempontból Magyarországnak, de komoly lehetőség is lenne. Jeszenszky megjegyezte,

„szégyennek érzem azt, hogy a hivatalos magyar álláspont oly mértékben barátságtalan Ukrajnával szemben, és azt hirdeti a magyar választóknak, hogy őket fenyegetné Ukrajna uniós tagsága.”

Hozzátette, hogy nekünk már csak azért is erkölcsi kötelességünk lenne Ukrajna támogatása, mert éppen Budapesten kötötték meg 1994-ben azt a (budapesti memorandumként emlegetett) nemzetközi egyezséget, melyben a nagyhatalmak (beleértve Oroszországot) garantálták Ukrajna területi épségét.

Utalt Orbán Viktor franciaországi beszédére is, melyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy „nem akarunk egy Afganisztánt a szomszédban”.

„Magyarország érdeke, hogy Ukrajna békében élhessen, és hogy ne legyen igaza a magyar miniszterelnöknek, hogy Ukrajna egy újabb Afganisztán”

– hangsúlyozta Jeszenszky, aki szerint nem is lehet az, hiszen Afganisztánban a tálib fundamentalisták a saját népüket tartják zsarnokságban, Ukrajnában ellenben Vlagyimir Putyin próbál hamis indokokra hivatkozva elpusztítani egy másik, általa létében sem elismert nemzetet.

Mint azt a Népszava megírta, a 83 éves Jeszenszky Gézát és feleségét június elsején támadta meg egy férfi a házuk bejáratánál. A volt politikus életveszélyes koponyasérülést szenvedett, felesége egy kisebb ütéssel megúszta a támadást. Jeszenszky Géza már hazatérhetett a kórházból, az elkövetőt letartóztatták. A Fővárosi Főügyészség szerint a támadó elhatározta, hogy kioltja Magyarország korábbi külügyminiszterének életét. Ennek érdekében kalapácsot, gyújtót és benzint vett magához. A rendőrség előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, valamint súlyos testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsította meg a támadót. G. Ferenc beismerte a bűnösségét, ám azt állította, véletlenszerűen választotta ki az áldozatait. A volt külügyminiszter azonban közölte, ugyanez a férfi már korábban is megtámadta.