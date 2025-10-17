Vásárra viszik a műveket

A nagyszabású mustra a világ közel huszonöt országa mintegy kilencven kiállítója jóvoltából több mint ötszáz művész több ezer alkotását vonultatja fel.
A seregszemle egyik újdonsága a New Europe program, amely a közép-európai kortárs művészetet és a regionális művészeti összefogást támogatja. A programba meghívott horvát, román, szerb, szlovák és szlovén galériák kiállítási standjain a régió művészeti vezetőivel, alkotóikkal és műveikkel a látogatók személyesen is megismerkedhetnek.
– A Kolozsvár központjában található Viewing Room 17 galériát 2022-ben alapítottuk, a célunk az volt, hogy a kiállításainkon a fiatal erdélyi képzőművészeket mutassuk be
– mondta lapunknak Gáspár Szilád képzőművész, a galéria egyik alapítója. Emellett a vásáron a nyugat-balkáni országok is bemutatkoznak, mint Horvátország, Montenegro, Szerbia, és Szlovénia.
Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként az Art Market Budapest 2014-ben alapított fotószekciója, az Art Photo Budapest idén is várja a műfaj rajongóit, illetve a szervezők Moholy-Nagy Lászlóról is megemlékeznek. Munkásságának máig élő hatására negyven kortárs fotóművész alkotásaiból készült válogatás hívja fel a figyelmet.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) standján a hallgatók munkáival találkozhatunk, ami a jumpSTART keretében valósult meg. Ez az eseménysorozat lehetőséget nyújt fiatal alkotóknak, hogy bemutatkozzanak a nagyközönség előtt, és betekintést nyerjenek a műkereskedelem és a kortárs művészeti piac világába.
A több mint háromszáz beérkezett hallgatói munkából szakmai zsűri válogatta ki a legígéretesebb műveket, mint Csintalan Bogáta mulandóságot bemutató Memento Mori című festményét, vagy Horváth Gergely szobrát, mely bútorlapokból egy farönköt formáz.
A műtárgyak értékesítéséből befolyt bevétel felét közvetlenül az alkotók kapják meg, míg a másik felét az egyetem a tavaly létrehozott szociális alapba helyezi, amely rászorultsági alapon támogatja azokat a hallgatókat, akiknek gondot okoz a tanulmányaik finanszírozása.
A vásár ideje alatt cirkuszi produkciókat is láthatunk: a Fővárosi Nagycirkusz közreműködésével mintegy ötven alkalommal cirkuszművészek, köztük légi akrobaták fellépéseit élvezheti a közönség.
Infó: Art Market Budapest. MTK Sportpark, Budapest, XIV. kerület, Kerepesi út 17. Megtekinthető október 19-ig.