Vásárra viszik a műveket

2025-10-17 07:34:00 CEST

Új helyszínen, az MTK Sportpark nemrégiben átadott tizenegyezer négyzetméteres alapterületű rendezvénycsarnokában és parkjában várja a látogatókat az Art Market Budapest, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi képzőművészeti vására.

A nagyszabású mustra a világ közel huszonöt országa mintegy kilencven kiállítója jóvoltából több mint ötszáz művész több ezer alkotását vonultatja fel.

A seregszemle egyik újdonsága a New Europe program, amely a közép-európai kortárs művészetet és a regionális művészeti összefogást támogatja. A programba meghívott horvát, román, szerb, szlovák és szlovén galériák kiállítási standjain a régió művészeti vezetőivel, alkotóikkal és műveikkel a látogatók személyesen is megismerkedhetnek.

– A Kolozsvár központjában található Viewing Room 17 galériát 2022-ben alapítottuk, a célunk az volt, hogy a kiállításainkon a fiatal erdélyi képzőművészeket mutassuk be

– mondta lapunknak Gáspár Szilád képzőművész, a galéria egyik alapítója. Emellett a vásáron a nyugat-balkáni országok is bemutatkoznak, mint Horvátország, Montenegro, Szerbia, és Szlovénia.

Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként az Art Market Budapest 2014-ben alapított fotószekciója, az Art Photo Budapest idén is várja a műfaj rajongóit, illetve a szervezők Moholy-Nagy Lászlóról is megemlékeznek. Munkásságának máig élő hatására negyven kortárs fotóművész alkotásaiból készült válogatás hívja fel a figyelmet.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) standján a hallgatók munkáival találkozhatunk, ami a jumpSTART keretében valósult meg. Ez az eseménysorozat lehetőséget nyújt fiatal alkotóknak, hogy bemutatkozzanak a nagyközönség előtt, és betekintést nyerjenek a műkereskedelem és a kortárs művészeti piac világába.

A több mint háromszáz beérkezett hallgatói munkából szakmai zsűri válogatta ki a legígéretesebb műveket, mint Csintalan Bogáta mulandóságot bemutató Memento Mori című festményét, vagy Horváth Gergely szobrát, mely bútorlapokból egy farönköt formáz.

A műtárgyak értékesítéséből befolyt bevétel felét közvetlenül az alkotók kapják meg, míg a másik felét az egyetem a tavaly létrehozott szociális alapba helyezi, amely rászorultsági alapon támogatja azokat a hallgatókat, akiknek gondot okoz a tanulmányaik finanszírozása.

A vásár ideje alatt cirkuszi produkciókat is láthatunk: a Fővárosi Nagycirkusz közreműködésével mintegy ötven alkalommal cirkuszművészek, köztük légi akrobaták fellépéseit élvezheti a közönség.

Infó: Art Market Budapest. MTK Sportpark, Budapest, XIV. kerület, Kerepesi út 17. Megtekinthető október 19-ig.