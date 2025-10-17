Meghalt Ace Frehley, a Kiss alapító gitárosa

Egyesült Államok;Kiss;Ace Frehley;

2025-10-17 08:34:00 CEST

A zenész 74 éves korában hunyt el.

74 éves korában meghalt Ace Frehley, a Kiss együttes alapító gitárosa – írja Frehley családjának közlése alapján a BBC.

„Szerencsések voltunk, hogy szeretettel, gondoskodással, békés szavakkal, gondolatokkal, imákkal vehettük őt körbe, amikor elhagyta ezt a világot” – áll a közleményben. Családja hozzátette,

„halála hatalmas, szinte felfoghatatlan veszteség. Ace hihetetlen életművére visszatekintve emléke örökké élni fog!”

A Paul Daniel Frehleyként anyakönyvezett zenész Paul Stanleyvel, Gene Simonsszal és Peter Criss-szel alapította 1973-ban alapította a Kisst. Az „Ace” becenév még a középiskolában ragadt rá, a zenekarban pedig „Spaceman” néven vált ismertté.

„Lesújtott bennünket Ace Frehley halála. Nélkülözhetetlen, pótolhatatlan rockkatona volt a zenekar és története legmeghatározóbb fejezeteiben. Mindig is a Kiss örökségének része lesz”

– írta közös nyilatkozatában Paul Stanley és Gene Simmons.

Frehley 1982-ben kilépett a zenekarból, hogy szólókarrierbe kezdjen, 1996-ban azonban visszatért, és 2002-ig maradt. 2014-ben a zenekar többi tagjával együtt beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Szóvivője, Lori Lousararian elmondta, hogy Frehley a közelmúltban elesett New Jersey-i lakásában. Halálának pontos okáról nem adtak tájékoztatást.