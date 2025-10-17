Hét katona meghalt egy öngyilkos merényletben a pakisztáni-afgán határnál

Afganisztán;öngyilkos merénylet;Pakisztán;

Az egyik elkövető robbanóanyaggal megrakott járművel hajtott az északnyugat-pakisztáni, Afganisztánnal szomszédos Hajbar-Pahtunkva tartomány egyik támaszpontjának. Két társát agyonlőtték, amikor megpróbáltak behatolni a táborba.

Hét katona meghalt, tizenhárman pedig megsebesültek az északnyugat-pakisztáni, Afganisztánnal szomszédos Hajbar-Pahtunkva tartomány egyik támaszpontján elkövetett öngyilkos merényletben – közölték biztonsági források.

A tájékoztatás szerint az egyik elkövető robbanóanyaggal megrakott járművel hajtott a bázisul szolgáló erődítmény egyik falának. Két társát, akik megpróbáltak behatolni a táborba, agyonlőtték. Irfán Ali, a helyi rendőrség egyik munkatársa azt mondta, az incidens a tartomány Mír Ali nevű városánál történt, a robbanás pedig megrongált egy házat is a bázis mellett.

Pakisztán már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban tagadja ezt. Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

A két ország között a múlt héten nyílt harcok robbantak ki, a pakisztáni és az afgán erők többször összecsaptak a határ menti régiókban. A konfliktusban többen meghaltak, köztük civilek. A felek végül szerdán ideiglenes tűzszünetben állapodtak meg, amely helyi idő szerint péntek délután jár le.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök csütörtökön azt mondta, Pakisztán „megtorlást hajtott végre” és kész a konfliktust immár a tárgyalóasztalnál rendezni. Pakisztáni sajtóforrások szerint Katar a feleknek azt ajánlotta, hogy Dohában tartsanak tárgyalásokat, a hírt azonban egyelőre sem Kabul, sem Iszlámábád nem erősítette meg.