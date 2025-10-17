Ukrán dróntámadás okozott robbanásokat Szocsiban, míg az oroszok saját repülőjüket lőtték le a Krím fölött

Oroszország;repülőtér;Szocsi;lezárás;Krím félsziget;dróntámadás;lelőtt gép;orosz-ukrán háború;

2025-10-17 12:08:00 CEST

Egyre gyakrabban okoznak gondot Oroszországnak az ukrán drónok, és a csapások következményei is látványosak.

Az ukrán hadsereg péntekre virradóra jelentős dróntámadást intézett Oroszország több városa ellen, hatalmas robbanást okozva a kedvelt orosz üdülőhelyen, az ukrán határtól 400 kilométerre lévő Szocsiban, ahol le kellett zárni a repülőteret, sőt a térségben az orosz híradások szerint tíz repülőtérnek kellett felfüggesztenie a működését – írja a The Kyiv Independent. Andrej Prosunin, Szocsi polgármestere szerint működésbe lépett a város légvédelmi rendszere, és egy rakétatámadást is elhárítottak, de a robbanásról és esetleges károkról nem tett említést.

A Crimean Wind Telegram csatorna jelentése szerint ugyancsak ukrán dróntámadás ért a krími Gvardejszkoje légibázis közelében található létesítményt, az arról készült felvételek tanúsága szerint egy közeli olajraktárat találtak el, amely lángba borult.

Eközben Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője gúnyos nyilatkozatott tett arról, hogy az orosz fél a támadások elhárításáról számolt be: „Annyira visszaverték az ukrán támadásokat, hogy ma le tudták lőni a saját repülőgépüket a Krím felett”. Az oroszok által megszállt Donyeckben is dróntámadás ért egy orosz lőszerraktárt, helyi tudósítások tüzekről és robbanásokról számoltak be.

A The Kyiv Independent megjegyezte, hogy az ukrán hadsereg rendszeresen támadja a megszállt területeken és Oroszország mélyén található katonai infrastruktúrát, ezzel is csökkentve Moszkva harci erejét, miközben az továbbra is háborút vív Ukrajna ellen. Ilyen csapást mértek egy nappal korábban egy olajfinomítóra Szaratovnál, Volgográdban pedig egy elektromos alállomás lángolt dróntámadás miatt.