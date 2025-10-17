Anyád – válaszolta a Fehér Ház arra a kérdésre, hogy ki javasolta a Trump-Putyin találkozó Budapesten történő megtartását

Budapest;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Budapesti Memorandum;

2025-10-17 13:29:00 CEST

Nobel-békedíjas megnyilvánulások.

Tegnap óta sokakat foglalkoztat a kérdés, hogyhogy pont Budapestet nézte ki találkozójuk helyszínéül Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ennek próbált utána járni a HuffPost is, a válasz pedig elég meglepőnek bizonyult.

A kérdés a nemzetközi színtéren főleg azért merül fel, mert Budapesten 1994-ben már aláírtak egy memorandumot, történetesen ez szólt arról, hogy amennyiben Ukrajna átadja az atomfegyvereit Oroszországnak, úgy Moszkva garantálja a területi integritását (mint ismeretes, ezt előbb 2014-ben a Krím annexiójával, majd 2022-ben a totális invázió megindításával szegte meg Vlagyimir Putyin). Adódott tehát a HuffPost kérdése, hogy ki javasolta Budapestet a találkozó helyszínéül. Két választ is kapott:

„Anyád javasolta” – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára.

„Anyád” – erősítette meg Steven Cheung, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója.

Jim Townsend, a Center for a New American Security elemzője a lapnak érdemibb választ adva úgy vélte, Donald Trumpnak valószínűleg fogalma sincs az 1994-es budapesti memorandumról, amelyet az Egyesült Államok és Oroszország részéről még Bill Clinton, illetve Borisz Jelcin elnökök írtak alá. Valószínűleg nem is érdekli, s egyszerűbb a magyarázat: „Trump kedveli Orbánt, és valószínűleg úgy gondolja, hogy ezzel jót tesz neki. Ráadásul Putyin Orbán barátja. A világ nagy része nem tartaná Budapestet semleges terepnek egy ilyen találkozóhoz, de gondolom, Trump és Putyin igen” – fogalmazott Jim Townsend.