Gulyás Gergely: Nem kizárható, hogy van kiskorú sértett Juhász Péter Pál ügyében

2025-10-17 15:31:00 CEST

Pedig Tuzson Bence igazságügyi miniszter korábban 3 oldalas jelentését lobogtatva jelentette ki, hogy a Szőlő utcai ügynek nincs kiskorú sértettje.

A győri Mandiner Klubest után érte el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert a 24.hu, s megkérdezték tőle, hogy az új fejlemények fényében teljes bizonyossággal állítható-e, hogy nem volt kiskorú sértett Juhász Péter Pálhoz köthetően a Szőlő utcai javítóintézet botrányában.

Az ügyről annyit tudunk, amit a nyilvánosság is megismerhetett és ami Tuzson Bence igazságügyi miniszter úr jelentéséből kiderül – mondta a lapnak Gulyás Gergely. Tuzson Bence előzőleg arról beszélt, hogy „ebben a büntetőügyben” kiskorú sértett nem merült fel, s először még ezt visszhangozta most a Miniszterelnökséget vezető miniszter is: – Van egy folyamatban lévő büntetőeljárás, ahol semmilyen kiskorú sértett nincsen. Hogy egyébként az elmúlt 30, nem tudom, hány évben, mikor mi történt, azt nem tudom megmondani – fogalmazott.

A lap erre szóba hozta, hogy az RTL Házon kívül című műsorában megszólalt egy ma már kétgyermekes családanya, aki arról beszélt, hogy még gyerekként, amikor gyermekotthonban lakott, zaklatta a Szőlő utcai javítóintézet akkori igazgatója. E szerint Juhász Péter Pál egy nyári táborban a sátorban oldalra húzta a fürdőnadrágját, és megmutatta neki az intim-piercingjét. Gulyás Gergely erre a 24.hu-nak úgy reagált: „minden ilyen ügyet, miután maga a bűncselekmény rendkívül súlyos, hogyha ilyen elhangzik, akkor ki kell vizsgálni, és hogyha megalapozott és elévülési határidőn belül vagyunk, akkor le kell folytatni a büntetőeljárást, és ha a gyanú is megalapozottá válik, akkor a legsúlyosabb börtönbüntetést kell kiszabni.”

Arra a kérdésre, hogy ezek függvényében teljes bizonyossággal ki meri-e zárni, hogy kiskorú sértett is van a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, a tárcavezető úgy felelt: – Ha azt a kérdést teszi valaki föl, hogy az önök szerkesztőségében történt-e már erőszakos bűncselekmény, akkor ön annyit tud mondani, hogy erről önnek nincs tudomása. Természetesen ezt kizárni nem lehet. Egyet tudunk: az a büntetőeljárás, amivel kapcsolatosan egy teljesen megalapozatlan vád megjelent a magyar közéletben, annak minden egyes részletét az igazságügyi miniszter nyilvánosságra hozta, és ennek a büntetőeljárásnak semmilyen kiskorú sértettje nincs - fogalmazott.

Korábban a 444 írt arról a hozzá eljutott rendőrségi papírok alapján, hogy a folyamatban lévő büntetőügyben szereplő egyik nőt Juhász Péter Pál már 12 éves kora óta ismerte és a pszichológiai szakvélemény szerint már gyerekkorában felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja. Juhász Péter Pál volt munkatársa, Reviczky Krisztina pedig a Magyar Jelennek nyilatkozott arról, hogy egy 13 éves lány egy éjszakai „krízistanácsadás” után zaklatottan tért vissza a Magvető utcai lakásotthonba, majd ezután telefonon az is elhangzott, hogy ne őt kényszerítse orális szexre.