„Hát ki vagy te? Egy senki vagy!” – Elszabadultak az indulatok a hajdúböszörményi testületi ülésen

2025-10-17 18:55:00 CEST

A mondatokat ideiglenes szómegvonás követte.

Személyeskedő stílusban bírálta korábbi fideszes alpolgármester képviselőtársát a hajdúböszörményi képviselő-testület ülésén – derül ki a 24.hu összefoglalójából.

A hajdúsági városban a képviselők éppen a földgázbeszerzés késlekedéséről vitáztak, amikor a szóváltás elfajult. A várost jelenleg irányító Böszörményi Harmadik Oldal Egyesület (BHO) képviselője, Görögh István azt mondta, hogy az előző vezetés idején ugyanaz a szerződés több száz millió forinttal drágább volt.

A települést tavalyig a Fidesz vezette, jelenleg azonban Görögh István felesége, Göröghné Bocskai Éva tölti be a polgármesteri tisztséget. Amikor a BHO képviselői az előző irányításról beszélnek, ezzel a Fideszre utalnak. A vitába ezután bekapcsolódott Nagy Péter Martin, a BHO másik képviselője, aki korábban is foglalkozott a város közbeszerzési ügyeivel, miután az önkormányzatra tavaly jelentős bírságokat szabtak ki a közbeszerzések miatt.

A képviselő elmondta, hogy betekinthetett azokba a dokumentumokba, amelyek egy korábbi adatigényléséhez kapcsolódtak a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben. Felszólalásában azt állította, hogy a legtöbb bírság egyetlen céghez köthető, amelyet nem nevezett meg, de szerinte több érdekes név is szerepelt az iratokban. Hozzátette, hogy feljelentéseket fog tenni az ügyben.

Ekkor Tömöri Zsolt Péter, szintén a BHO képviselője, szót kért, és jelezte, hogy a vita nem az aktuális ügyrendi ponthoz kapcsolódik. Ezután a korábbi alpolgármester, Fórizs László kapott szót, aki kijelentette, hogy személyét ketten támadták, majd képviselői vádaskodásról és politikai hangulatkeltésről beszélt.

Hangsúlyozta, hogy a közbeszerzésekről a közbeszerzési bizottság dönt, amelynek munkáját minden esetben szakértő segíti a jogszerű működés érdekében. Megjegyezte, hogy a város most is kapott bírságot – nyolcmillió forintot –, de szerinte ez nem jelenti azt, hogy a polgármester csalni akarna, mint Görögh István képviselő úr, vagy Nagy Péter Martin, „akiről látja”, hogy nyomoz.

– Hát ki vagy te, bassza meg? Egy senki vagy, egy senki vagy

– fűzte hozzá. A polgármester ezután rendre utasította a volt alpolgármestert, hogy viselkedjen kulturáltan, és ideiglenesen megvonta tőle a szót. Fórizs László ezután kijelentette, hogy csak bírósági ítélet után lehetne olyan kijelentéseket tenni, mint amilyeneket a jelenlegi városvezetés megfogalmazott, addig ezek puszta vádaskodások. Hozzátette, hogy vezetői minőségében nem hozott döntéseket a közbeszerzésekben, majd kérte, hogy szó szerint jegyezzék be felszólalását a jegyzőkönyvbe.

Végül Nagy Péter Martin közölte, hogy ő nem említette Fórizs László nevét, azt a volt alpolgármester saját maga értette így.